O FC Midtjylland venceu o Pafos por 2 a 0 nesta quinta-feira, 26, no Stelios Kyriakides Stadium, em partida válida pela quarta rodada da Conference League. Com maior precisão nas finalizações, a equipe visitante construiu o resultado com um gol em cada tempo, garantindo o triunfo longe de seus domínios.
Vantagem antes do intervalo
O confronto começou com o FC Midtjylland buscando se impor. A equipe comandada pelo técnico Tullberg, postada no esquema 4-4-2, conseguiu ser mais perigosa ao longo da partida. O Pafos, sob o comando de Ricardo Sá Pinto em um 3-4-2-1, tentou equilibrar as ações, mas esbarrou na falta de pontaria. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Abdou Aziz Ndiaye deu a assistência para Mileta Rajovic abrir o placar para os visitantes. Antes do intervalo, o time da casa já acumulava dois cartões amarelos, recebidos por Ivan Šunjić aos 24 minutos e David Goldar aos 41.
Mudanças e placar final
Na segunda etapa, os dois treinadores promoveram diversas alterações. O Pafos tentou reagir com as entradas de Alexandre Brito e Murad Məmmədov aos 10 minutos do segundo tempo. No entanto, foi o banco de reservas do FC Midtjylland que se mostrou decisivo. Aos 25 minutos, Mikel Gogorza entrou no lugar do autor do primeiro gol, Mileta Rajovic. Aos 37 minutos, Gogorza balançou as redes e sacramentou a vitória por 2 a 0. O Pafos ainda teve Alexandre Brito advertido com cartão amarelo aos 44 minutos da etapa final, enquanto Pedro Bravo, aos 25, e Mikael Uhre, aos 28, receberam amarelos pelo lado visitante.
Estatísticas e próximos jogos
Os números refletem a superioridade dinamarquesa nas conclusões. Embora a posse de bola tenha sido equilibrada (48% para o Pafos e 52% para o FC Midtjylland) e o total de finalizações próximo (14 a 15), os visitantes acertaram o alvo nove vezes, contra apenas três dos donos da casa. O Pafos trocou mais passes na partida (428 contra 295), mas não conseguiu converter o volume em gols.
Com o resultado, o FC Midtjylland soma agora duas vitórias, um empate e duas derrotas nos seus últimos cinco jogos pela Conference League, já contando este confronto. Já o Pafos amarga sua terceira derrota na mesma sequência da competição, que conta ainda com uma vitória e um empate. As duas equipes voltam a campo na quinta-feira, 10 de dezembro: o Pafos visita o Mjallby AIF, enquanto o FC Midtjylland encara o Lincoln Red Imps FC fora de casa.