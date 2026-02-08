Nesta segunda-feira (9), o Estádio Municipal 22 de Junho será palco de um confronto de realidades opostas pela 21ª rodada do Campeonato Português. O Famalicão recebe o AVS Futebol SAD às 15h45 (horário de Brasília), em uma partida onde o favoritismo pende para os mandantes, por conta da situação crítica do adversário na tabela.

Famalicão quer reencontrar a estabilidade

O time da casa entra em campo ocupando a 7ª colocação, somando 29 pontos. A campanha do Famalicão até aqui é marcada pelo equilíbrio, com 8 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. No entanto, a forma recente mostra oscilação, vindo de um revés na última rodada. Tendo tido a semana livre para preparação, o objetivo é claro: somar três pontos contra o último colocado para se consolidar na metade superior da tabela e manter vivas as aspirações por competições europeias.

AVS em situação dramática e desgaste físico

A situação do time visitante é desesperadora. O AVS Futebol SAD amarga a 18ª e última posição do campeonato, com apenas 5 pontos conquistados e nenhuma vitória na temporada (0 triunfos, 5 empates e 15 derrotas). É importante notar que o clube é uma entidade distinta do extinto Desportivo das Aves.

Além da crise técnica, a equipe enfrentará um grande desgaste físico. O AVS jogou uma partida intensa contra o Sporting, pelas quartas de final da Taça de Portugal, na última quinta-feira (5). Com apenas três dias de recuperação, o cansaço pode ser um fator determinante contra um adversário descansado.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a transmissão será realizada pelo serviço de streaming Disney+.