Ex-jogador do Real Madrid invade a política e surpreende com seus novos planos

Mesut Özil, conhecido por sua habilidade e visão de jogo, fez história no futebol europeu antes de se aposentar em 2023. Após pendurar as chuteiras, o ex-jogador do Real Madrid e Arsenal decidiu trilhar um novo caminho, desta vez na política. No último domingo, Özil foi nomeado membro do Comitê Executivo do Partido da Justiça e Desenvolvimento da Turquia (AKP), liderado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan.

A relação de Özil com Erdogan não é recente. Em 2019, o ex-atleta escolheu o presidente turco como padrinho de seu casamento, um gesto que gerou controvérsia entre seus fãs e a mídia. Agora, sua nomeação para um cargo político de destaque reforça os laços com o partido islamita-conservador que governa a Turquia desde 2002.

Özil pelo Real Madrid – Créditos: depositphotos.com / lakasa studyo

Como Özil se destacou no futebol?

Özil teve uma carreira notável no futebol, destacando-se em clubes como Real Madrid e Arsenal. Com a camisa do Real Madrid, ele conquistou o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha. No Arsenal, Özil foi peça-chave na conquista de quatro FA Cups e duas Supercopas da Inglaterra. Além disso, ele foi um dos protagonistas da Seleção Alemã na Copa do Mundo de 2014, quando a Alemanha se sagrou campeã.

Antes de brilhar nos grandes clubes europeus, Özil começou sua carreira no Schalke 04 e depois se transferiu para o Werder Bremen, onde chamou a atenção do Real Madrid. Apesar de sua habilidade, ele enfrentou desafios para se firmar na equipe espanhola, mas deixou sua marca com assistências e jogadas memoráveis.

Por que Özil optou pela política?

A transição de Özil para a política pode ser vista como uma extensão de seu envolvimento com questões sociais e políticas durante sua carreira esportiva. Sua decisão de se aposentar da Seleção Alemã em 2018, após alegações de racismo e críticas por sua foto com Erdogan, destacou seu interesse por temas além do futebol. Agora, como membro do AKP, Özil tem a oportunidade de influenciar diretamente as políticas na Turquia.

O apoio de Özil a Erdogan foi alvo de críticas, especialmente devido ao histórico de medidas autoritárias do presidente turco. No entanto, Özil parece determinado a usar sua nova posição para promover mudanças e continuar sua trajetória de influência, agora fora dos campos.

Qual o futuro de Özil na política?

O futuro de Mesut Özil na política ainda é incerto, mas sua entrada no Comitê Executivo do AKP sugere um compromisso sério com sua nova carreira. Como figura pública de renome internacional, Özil pode trazer uma nova perspectiva e visibilidade ao partido. Além disso, sua experiência no futebol pode ser um trunfo para engajar a juventude e promover iniciativas sociais.

Com o passar do tempo, será interessante observar como Özil navegará pelas complexidades do cenário político turco e quais impactos ele poderá ter em sua nova função. Sua trajetória até agora demonstra uma capacidade de adaptação e resiliência, características que podem ser valiosas em sua nova jornada.

