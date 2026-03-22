O Estoril recebe o Rio Ave neste domingo, 22, às 12h30 (de Brasília), no Estádio António Coimbra da Mota. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Português 2025/26 e coloca frente a frente duas equipes que buscam consolidação em zonas distintas da tabela nesta reta final de temporada.

A imprensa esportiva e as análises de dados apontam os donos da casa como favoritos para o duelo. O fator mandante pesa a favor da equipe local, que conquistou quatro vitórias nos últimos seis jogos pela liga em seus domínios. Estatísticas indicam uma probabilidade de triunfo do Estoril em torno de 51%.

O momento do Estoril

Fazendo uma campanha sólida, o time mandante ocupa atualmente a 7ª colocação na tabela, somando 37 pontos. Com um retrospecto de 10 vitórias, sete empates e nove derrotas, a equipe tenta encontrar maior regularidade. Nos últimos cinco compromissos, o clube registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota. Jogando diante de sua torcida, o objetivo é somar os três pontos para se aproximar do pelotão de elite da competição e garantir uma posição confortável na metade superior da classificação.

A busca por estabilidade do Rio Ave

Do outro lado, os visitantes chegam para o duelo ocupando o 11º lugar, com 27 pontos conquistados. A campanha de seis vitórias, nove empates e 11 derrotas reflete as dificuldades enfrentadas ao longo do torneio. No entanto, a forma recente mostra sinais de reação, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Pontuar fora de casa é fundamental para o Rio Ave se afastar de vez de qualquer risco na parte inferior da tabela e ganhar fôlego para as rodadas finais.

Onde assistir a Estoril x Rio Ave

A partida promete ser um duelo tático interessante, com o time da casa tentando impor seu ritmo e os visitantes buscando surpreender nos espaços deixados. No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pelo serviço de streaming Disney+.