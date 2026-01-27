O Lyon recebe nesta quinta-feira, 29, o PAOK no Groupama Stadium (Parc OL), na França, em duelo válido pela 8ª e última rodada da fase de liga da Uefa Europa League 2025/26. A bola rola às 17h (horário de Brasília) em um confronto que define o posicionamento final das equipes na tabela.

Expectativas para o confronto

O duelo marca o encontro entre o líder isolado da competição e uma equipe que busca melhores condições para a fase eliminatória. O Lyon entra em campo com a tranquilidade de quem já assegurou a primeira colocação e a vaga direta nas oitavas de final. A equipe vive uma fase exuberante, impulsionada pelo impacto esportivo da chegada do atacante Endrick, emprestado pelo Real Madrid, que vem sendo decisivo no setor ofensivo.

Do outro lado, o PAOK já está garantido na fase de playoffs (etapa anterior às oitavas), mas encara o jogo com seriedade. O objetivo dos gregos é somar pontos fora de casa para subir na classificação geral e, teoricamente, garantir um cruzamento mais favorável no mata-mata.

Líder busca fechar campanha com autoridade

O time da casa faz uma campanha espetacular no torneio continental. Com 18 pontos somados, fruto de seis vitórias e apenas uma derrota, o Lyon quer confirmar sua superioridade diante de sua torcida. O objetivo é manter o ritmo intenso e a confiança elevada para a sequência da temporada, consolidando-se como um dos favoritos ao título.

Gregos querem surpreender na França

O PAOK chega para a partida ocupando a zona intermediária da tabela, com 12 pontos. A equipe tem se mostrado um adversário resiliente, acumulando três vitórias, três empates e apenas um revés até o momento. Uma vitória contra o líder seria fundamental para demonstrar força contra os gigantes do continente e melhorar o chaveamento nos playoffs eliminatórios.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores brasileiros, a partida terá transmissão exclusiva da CazéTV, que pode ser acompanhada pelo YouTube, Prime Video e Samsung TV Plus.