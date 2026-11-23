O atacante Emre Mor, de 29 anos, rescindiu em comum acordo o seu contrato com o NEC Nijmegen, da Holanda, e decidiu interromper temporariamente a carreira profissional para priorizar a sua saúde.

“Desde que eu era um garotinho, tive apenas um sonho: me tornar jogador de futebol profissional. Poder viver esse sonho significou tudo para mim. Sempre tentei dar tudo pelo esporte que amo tanto”, afirmou Mor em comunicado oficial publicado no site do NEC Nijmegen.

Durante a passagem pela equipe da Eredivisie, o ponta disputou sete partidas oficiais, acumulando um gol e uma assistência. No entanto, o histórico recente de dificuldades físicas motivou a decisão de interromper as atividades profissionais.

“No último período, no entanto, enfrentei alguns desafios relacionados à minha saúde. Cheguei a um ponto em que preciso ouvir meu corpo, respeitar meus limites e colocar meu bem-estar em primeiro lugar”, declarou Mor, uma grande promessa no início da sua carreira, a ponto de ser apelidado de “Messi turco”.

O diretor técnico do clube, Carlos Aalbers, manifestou apoio integral ao atleta durante o processo de rescisão. O vínculo original, assinado no início da temporada com validade de dois anos, foi encerrado amigavelmente.

“Por essa razão, tomei a difícil decisão de me afastar temporariamente do futebol profissional e focar em mim mesmo. Meu amor pelo futebol nunca vai mudar e me mantenho esperançoso sobre o que o futuro ainda possa me trazer”, completou.

Nascido na Dinamarca, Mor apareceu pelo Nordsjaelland e logo conseguiu uma transferência para o Borussia Dortmund. No entanto, não se firmou em lugar nenhum e passou por clubes como Celta de Vigo, Galatasaray e Olympiacos antes de chegar ao NEC Nijmegem.