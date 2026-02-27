Neste domingo, 1º, o Eintracht Frankfurt recebe o Freiburg no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, para um duelo decisivo válido pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 13h30 (de Brasília) em um confronto que coloca frente a frente o sétimo e o oitavo colocados, separados por apenas dois pontos na tabela de classificação.

Confronto direto por vaga europeia

A partida é tratada como uma “batalha de seis pontos” na briga por competições continentais. O Freiburg, atual sétimo colocado, ocupa a zona que pode garantir vaga na fase de qualificação da Conference League.

Para o Frankfurt, jogar em casa representa a chance ideal de ultrapassar um rival direto e entrar na zona de classificação, acirrando a disputa na reta final da temporada.

Frankfurt busca reabilitação

O Eintracht Frankfurt ocupa a 8ª posição com 31 pontos e tenta superar um momento de instabilidade na temporada 2025/26. Com uma campanha de oito vitórias, sete empates e oito derrotas, os donos da casa precisam reencontrar a regularidade.

O retrospecto recente acende um sinal de alerta: nas últimas cinco partidas, a equipe sofreu três derrotas, conquistando apenas uma vitória e um empate. O time aposta na força de sua torcida para reverter o cenário negativo.

Freiburg defende posição na tabela

Imediatamente acima na classificação, o Freiburg soma 33 pontos e chega para o confronto com o objetivo de defender sua 7ª colocação. A equipe acumula nove vitórias, seis empates e oito derrotas na competição.

O time vive uma fase de “tudo ou nada”, sem registrar empates nos últimos cinco jogos, período em que alternou entre três vitórias e duas derrotas. Vindo de um triunfo importante, os visitantes buscam aproveitar a oscilação do rival para abrir cinco pontos de vantagem.

Onde assistir

O equilíbrio técnico e a proximidade na pontuação prometem um jogo disputado na Alemanha. Para os torcedores brasileiros, o confronto terá transmissão ao vivo pela plataforma OneFootball. Nos Estados Unidos, a partida será exibida pela ESPN+, enquanto no Reino Unido a transmissão fica a cargo do Amazon Prime PPV.