Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique: onde assistir, horário e informações pela Bundesliga

Líder com 100% de aproveitamento, Bayern visita o Frankfurt em duelo que promete agitar a parte de cima da tabela do Campeonato Alemão.
A 6ª rodada da Bundesliga 2025/26 promete fortes emoções com o confronto entre Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique. A partida acontece neste sábado, 4 de outubro, às 13h30 (de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt. O duelo coloca frente a frente o líder invicto da competição e uma equipe que busca se consolidar na zona de classificação para as ligas europeias.
O Bayern de Munique, comandado por Vincent Kompany, vive um início de temporada impecável. Líder isolado com 15 pontos, o time bávaro ostenta 100% de aproveitamento, com cinco vitórias em cinco jogos, e busca manter a campanha perfeita para se distanciar ainda mais na ponta da tabela.
Já o Eintracht Frankfurt, treinado por Dino Toppmoller, ocupa a 5ª posição com 9 pontos e joga em casa para tentar frear o gigante da Baviera. A equipe precisa da vitória para se firmar no grupo que garante vaga nas competições europeias, especialmente a UEFA Champions League. Apesar da campanha de altos e baixos, com três vitórias e duas derrotas, o time vem de um resultado eletrizante: vitória por 6 a 4 sobre o Borussia Mönchengladbach.
Para o confronto, o técnico Dino Toppmoller deve mandar o Frankfurt a campo com: Kauã Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Chaïbi; Dōan, Uzun, Knauff; Burkardt. O atacante Ngankam é desfalque certo por lesão muscular, enquanto o lateral Kristensen é dúvida.
Pelo lado do Bayern, Vincent Kompany tem ausências importantes. Jamal Musiala, Alphonso Davies, Hiroki Ito e Josip Stanisic estão fora por lesão. A provável escalação bávara é: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.
A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada), pela CazéTV (streaming) e pela Xsports. O serviço de streaming OneFootball também exibirá o confronto. A arbitragem ficará a cargo de Daniel Siebert.
