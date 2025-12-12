A 14ª rodada do Campeonato Alemão promete agitar o sábado (13) de futebol. O Eintracht Frankfurt recebe o Augsburg no Deutsche Bank Park, em um confronto marcado para às 11h30 (horário de Brasília). As equipes vivem momentos opostos e buscam pontos cruciais na temporada 2025/26.

Frankfurt busca recuperação após goleada

O time da casa entra em campo pressionado. Ocupando a 7ª colocação com 21 pontos, o Eintracht Frankfurt precisa dar uma resposta imediata ao seu torcedor após a dura derrota por 6 a 0 para o RB Leipzig na rodada anterior. A equipe luta para reencontrar a consistência e entrar na zona de classificação para as competições europeias.

Jogando em seus domínios, as Águias apostam na força ofensiva para superar a instabilidade defensiva recente e somar três pontos fundamentais na briga pela parte de cima da tabela.

Augsburg chega motivado

Do outro lado, o Augsburg chega com o ânimo renovado. Apesar de ocupar a 14ª posição com 13 pontos e flertar com a zona de perigo, a equipe vem de uma vitória expressiva por 2 a 0 sobre o Bayer Leverkusen. O triunfo deu fôlego ao time, que busca manter o ímpeto para se afastar da luta contra o rebaixamento.

Pontuar fora de casa contra um adversário direto na briga por posições melhores seria um grande impulso para os visitantes, que tentam corrigir a oscilação de resultados na temporada.

Onde assistir ao jogo

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil. Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções do duelo através do Canal GOAT, disponível gratuitamente no YouTube e via streaming.

Prováveis escalações

Eintracht Frankfurt (Técnico: Dino Toppmöller)

Michael Zetterer; Robin Koch, Arthur Theate, Nnamdi Collins; Nathaniel Brown, Mahmoud Dahoud, Farès Chaïbi, Rasmus Kristensen; Can Uzun, Ritsu Doan; Elye Wahi.

Augsburg (Técnico: Manuel Baum)

Finn Dahmen; Kevin Mbabu, Jeffrey Gouweleeuw, Felix Uduokhai, Mads Pedersen; Kristijan Jakić, Elvis Rexhbecaj; Fabian Rieder, Ermedin Demirović; Phillip Tietz, Dion Beljo.

Desfalques

Para o confronto, o Frankfurt não contará com Jonathan Burkardt e Hugo Larsson, ambos vetados por problemas musculares. Já o Augsburg tem como baixas o lateral Dimitrios Giannoulis (lesão muscular) e o zagueiro Jeffrey Gouweleeuw, que segue em recuperação de uma lesão ligamentar.