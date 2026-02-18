A noite desta quinta-feira, 19, marca um confronto decisivo pela segunda fase da Copa Libertadores. O Deportivo Táchira recebe o Deportes Tolima no Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, Venezuela. A partida tem início previsto para as 21h30 (de Brasília) e coloca frente a frente duas equipes que buscam avançar rumo à fase de grupos da competição continental.
Caminho na competição e momento das equipes
O time venezuelano chega com o moral elevado após uma classificação dramática na primeira fase. O Deportivo Táchira superou o The Strongest, da Bolívia, na disputa de pênaltis, após igualar o placar agregado no tempo regulamentar. O grande herói da classificação foi o goleiro Jesús Camargo, que defendeu uma penalidade crucial e converteu a cobrança decisiva.
Por outro lado, o Deportes Tolima faz sua estreia na edição de 2026 do torneio. A equipe colombiana garantiu sua vaga nesta fase preliminar graças a uma campanha consistente na temporada de 2025, terminando como líder da tabela de reclassificação do futebol local. Recentemente, o Tolima venceu o Once Caldas por 2 a 1 pelo campeonato nacional, resultado que encerrou uma sequência de quatro jogos sem vitórias e renovou a confiança do elenco para o desafio internacional.
O fator casa e a estratégia do jogo
Jogando em seus domínios, o Deportivo Táchira sabe da importância de construir um resultado positivo logo no primeiro confronto. O Estádio Pueblo Nuevo costuma ser um aliado importante, e a equipe busca uma vitória — idealmente sem sofrer gols — para levar vantagem para o difícil jogo de volta na Colômbia.
Já o Deportes Tolima viaja com a missão de suportar a pressão adversária e tentar levar a decisão para sua casa em condições favoráveis. A equipe visitante deve apostar na solidez defensiva e no equilíbrio emocional para conter o ímpeto dos mandantes e explorar os espaços deixados em campo.
Onde assistir
Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a partida terá transmissão ao vivo na TV fechada pelo canal ESPN. Além disso, o confronto estará disponível via streaming na plataforma Disney+.