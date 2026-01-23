Daniel Alves está próximo de voltar ao futebol profissional. O lateral-direito será inscrito nesta janela de transferências como atleta do Sporting Clube de São João de Ver, equipe que disputa a Liga 3 (terceira divisão) do Campeonato Português. A informação foi inicialmente publicada pela ESPN.

A novidade confirma os rumores que circulavam na imprensa europeia desde o final de 2025. O brasileiro finalizou a compra de 50% da SAD (Sociedade Anônima Desportiva) do clube, localizado no distrito de Aveiro, assumindo um papel duplo inédito em sua carreira.

Segundo a reportagem, o contrato de Daniel Alves como jogador terá validade curta, até o final da atual temporada, em junho de 2026. O objetivo é ajudar a equipe dentro de campo a buscar uma melhor colocação na tabela, enquanto estrutura o departamento de futebol fora dele.

O acordo de compra prevê ainda que o brasileiro possa adquirir mais 30% das ações da SAD ao término da temporada, totalizando 80% do controle do clube. Em sua primeira visita às instalações em Santa Maria da Feira, Daniel discursou para torcedores prometendo “construir um legado” e colocar o time no mapa do futebol europeu.

O retorno de Daniel Alves aos gramados acontece após um longo hiato. Sua última partida oficial foi em janeiro de 2023, pelo Pumas, do México. O afastamento se deu devido ao processo judicial que enfrentou na Espanha, quando foi acusado e, posteriormente, preso na Espanha por agressão sexual.

A condenação do jogador foi anulada pelo Tribunal de Justiça da Catalunha em março de 2025, após a defesa apontar insuficiência de provas e inconsistências processuais. Desde então, em liberdade, o atleta vinha mantendo a forma física com personal trainers e obteve recentemente a Licença A da Uefa, indicando um futuro também como treinador.