Foi no sufoco, na raça e com muita superação. Mesmo jogando com um jogador a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo, a Roma segurou a pressão, buscou um empate por 1 a 1 contra o Panathinaikos e atingiu seu grande objetivo. O duelo, válido pela última rodada da fase de grupos da UEFA Europa League, disputado no OAKA Leoforos Alexandras, em Atenas, foi um teste de nervos. Com o resultado, os italianos terminam na 8ª colocação e avançam direto às oitavas de final, enquanto os gregos, em 20º, terão que disputar os playoffs.

Expulsão precoce muda o cenário

A partida começou eletrizante, com chances para ambos os lados e os goleiros trabalhando cedo. No entanto, a narrativa do jogo sofreu uma reviravolta dramática logo aos 15 minutos. Após um erro na saída de bola, Pantovic girou sobre a marcação e foi derrubado por Mancini, que era o último homem. O árbitro, após consulta ao VAR, expulsou o zagueiro da Roma, deixando os visitantes em desvantagem numérica por mais de 70 minutos.

Com um homem a mais, o Panathinaikos tentou assumir o controle, mas esbarrou na falta de pontaria e no nervosismo. A melhor chance grega na primeira etapa veio aos 37 minutos, quando Katris acertou o travessão, assustando o goleiro Gollini. A Roma, por sua vez, se fechou e tentou explorar os erros do adversário, mantendo o placar zerado até o intervalo.

Vantagem numérica vira vantagem no placar

Na volta para o segundo tempo, a pressão grega finalmente surtiu efeito. Aos 57 minutos, o argentino Taborda aproveitou uma falha de marcação da defesa italiana, recebeu dentro da área, cortou Ghilardi e chutou cruzado para abrir o placar. O gol explodiu a torcida em Atenas e, naquele momento, tirava a Roma da zona de classificação direta.

O golpe de resiliência

Parecia que a noite terminaria em festa grega, mas a Roma mostrou porque é uma das forças da competição. Mesmo desgastada, a equipe italiana se lançou ao ataque. A recompensa veio aos 80 minutos. Após cruzamento de Pisilli, a defesa do Panathinaikos falhou no corte e a bola sobrou para o zagueiro Ziolkowski. O polonês subiu mais que a marcação e cabeceou para o fundo das redes, empatando o jogo e jogando um balde de água fria na torcida local.

Nos minutos finais, o jogo ficou aberto, mas o placar permaneceu inalterado. O apito final confirmou a classificação heroica da Roma, que soube sofrer e ser eficiente quando necessário. Ao Panathinaikos, resta a consolação de seguir vivo na competição, mas com o caminho mais longo dos playoffs pela frente.