Com transmissão ao vivo, Fulham enfrenta Palace em jogo decisivo pela FA Cup

o próximo sábado, dia 29 de março, Fulham e Crystal Palace entrarão em campo para mais um confronto histórico, desta vez pela FA Cup. A partida está marcada para as 09:15 e promete ser um duelo emocionante entre duas equipes que já se enfrentaram em diversas ocasiões. A transmissão do jogo será feita pela Disney, garantindo que os torcedores possam acompanhar cada lance deste clássico do futebol inglês.

Publicidade

O histórico de confrontos entre Fulham e Crystal Palace é bastante equilibrado. Ao longo dos anos, as equipes se enfrentaram 53 vezes em todas as competições, com o Fulham conquistando 19 vitórias, o mesmo número de empates, enquanto o Crystal Palace saiu vitorioso em 15 ocasiões. Este equilíbrio torna o próximo encontro ainda mais imprevisível e interessante para os fãs de futebol.

Camisa do Crystal Palace – Fonte: Instagram/@macron

Como Fulham e Crystal Palace se comportam em casa?

Quando se trata de jogos realizados no estádio do Fulham, a equipe da casa leva uma ligeira vantagem. Em 27 partidas disputadas em seu território, o Fulham venceu 11 vezes, enquanto o Crystal Palace conseguiu apenas 6 triunfos, com 10 empates completando o histórico. Este retrospecto sugere que o Fulham pode se sentir mais confiante jogando em casa, mas o Crystal Palace certamente buscará surpreender.

Publicidade

Por outro lado, quando os jogos acontecem no estádio do Crystal Palace, o equilíbrio é ainda mais evidente. Das 26 partidas disputadas, o Crystal Palace venceu 9 vezes, o mesmo número de empates, enquanto o Fulham conquistou 8 vitórias. Este cenário mostra que, independentemente do local, as partidas entre essas duas equipes tendem a ser disputadas e emocionantes.

O último encontro: Uma vitória do Crystal Palace

No último confronto entre Fulham e Crystal Palace, o time visitante levou a melhor. O jogo terminou com uma vitória do Crystal Palace por 2 a 0, com gols de Joachim Andersen (contra) aos 37 minutos e Daniel Muñoz aos 66 minutos. Este resultado certamente estará na mente dos jogadores do Fulham, que buscarão a revanche no próximo sábado.

O que esperar do próximo confronto?

Com base no histórico equilibrado entre as duas equipes, é difícil prever um favorito claro para o próximo confronto. No entanto, o Fulham, jogando em casa, pode ter uma ligeira vantagem psicológica. Ambos os times estarão determinados a avançar na FA Cup, o que promete um jogo disputado e repleto de emoções.

Publicidade

Os torcedores podem esperar um jogo tenso e competitivo, onde cada detalhe pode fazer a diferença. A transmissão pela Disney permitirá que os fãs acompanhem de perto cada momento deste clássico do futebol inglês, que certamente será mais um capítulo interessante na história dos confrontos entre Fulham e Crystal Palace.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.