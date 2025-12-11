A Roma não tomou conhecimento do fator casa e conquistou uma vitória contundente sobre o Celtic por 3 a 0, nesta quinta-feira, no Celtic Park. Em partida válida pela 6ª rodada da UEFA Europa League, os italianos contaram com uma noite inspirada de Evan Ferguson e uma atuação coletiva sólida para garantir os três pontos. O time escocês, por sua vez, viveu uma noite de pesadelo, marcada por um gol contra, falhas defensivas e um pênalti desperdiçado.
Primeiro tempo avassalador e pênalti perdido
A narrativa do jogo foi desenhada logo nos minutos iniciais. Aos 6 minutos, em cobrança de escanteio de Soulé, Mancini disputou pelo alto e a bola desviou em Liam Scales, resultando em um gol contra que silenciou o Celtic Park precocemente. O gol desestabilizou os donos da casa, que viram a Roma dominar as ações ofensivas, criando chances com El Shaarawy e acertando o travessão com Ferguson aos 26 minutos.
A superioridade italiana se transformou em goleada na reta final da primeira etapa. Aos 36, após bela jogada iniciada por Soulé e cruzamento de Celik, Evan Ferguson ampliou. O atacante irlandês voltou a brilhar aos 45 minutos, recebendo assistência de Soulé para marcar o terceiro com um chute cruzado. O Celtic teve a chance de ouro para diminuir nos acréscimos, quando Engels sofreu pênalti. No entanto, o próprio Engels cobrou no travessão, resumindo a infelicidade escocesa nos primeiros 45 minutos.
Controle italiano e reação frustrada
No segundo tempo, o Celtic tentou reagir com as entradas de Iheanacho e Paulo Bernardo. A equipe criou oportunidades, mas pecou na finalização. Quando finalmente balançou as redes com Iheanacho, aos 63 minutos, o VAR interveio e anulou o gol, frustrando qualquer esperança de reação. O goleiro Svilar também apareceu bem quando exigido, mantendo a meta italiana intacta.
A Roma, confortável com o placar, administrou o ritmo e explorou os contra-ataques. Bailey chegou a marcar o quarto gol, mas também foi flagrado em impedimento pelo VAR. O goleiro Schmeichel ainda evitou uma derrota mais elástica com boas defesas na reta final.
Com o resultado, a Roma sobe na classificação e se consolida na briga pelas vagas diretas, enquanto o Celtic cai para a 24ª posição, no limite da zona de classificação para os playoffs. A competição agora faz uma pausa e retorna apenas em janeiro, quando o Celtic visitará o Bologna e a Roma receberá o Stuttgart.