Neste sábado (7), o Colônia recebe o RB Leipzig em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 11h30 (horário de Brasília) no RheinEnergieStadion, em um duelo que coloca frente a frente equipes com ambições distintas na tabela da Bundesliga.

Colônia busca estabilidade

O time da casa chega para o confronto ocupando a 10ª colocação, com 23 pontos. A campanha tem sido marcada pela irregularidade: são seis vitórias, cinco empates e nove derrotas até o momento. Nos últimos cinco jogos, a equipe alternou resultados, o que dificulta uma ascensão consistente na tabela.

Para o técnico Timo Schultz, uma vitória em casa é fundamental não apenas para se afastar da zona de perigo, mas também para manter vivo o sonho de uma vaga em competições europeias, como a Conference League. A imprensa local destaca a importância do apoio da torcida no RheinEnergieStadion para superar a diferença técnica diante do adversário.

RB Leipzig na caça ao G4

Do outro lado, o RB Leipzig encara a partida como uma decisão na luta por uma vaga na próxima Champions League. Atualmente na 5ª posição com 36 pontos, a equipe comandada por Marco Rose precisa vencer para pressionar os adversários diretos e tentar entrar no top 4 da competição.

Apesar de uma campanha sólida com 11 vitórias, os Touros viveram momentos de instabilidade recente. A expectativa é que o time adote uma postura ofensiva, mesmo atuando como visitante, pois um tropeço nesta altura do campeonato pode custar caro nas pretensões do clube.

Onde assistir ao jogo

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo e de forma gratuita através do streaming. No Brasil, a transmissão está confirmada pelo Canal GOAT, no YouTube, e também pelo aplicativo OneFootball.