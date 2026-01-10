O Manchester City conseguiu neste sábado, 10, a sua primeira vitória em 2026. A equipe não tomou o menor conhecimento do modesto Exeter, da terceira divisão do país, e venceu logo por 10 a 1, no Etihad Stadium, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Com o resultado, o time avançou para a quarta fase da competição e aguarda o adversário que sairá de sorteio. Na terça, a equipe ainda enfrenta o Newcastle, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa.

A vitória por 10 a 1 foi a primeira do time de Pep Guardiola no ano. Antes, o time havia sofrido três empates na Premier League. Alleyne, Rodri, Aké e Fitzwater (contra) fizeram no primeiro tempo. Rico Lewis (duas vezes), Semenyo, Reijnders, O’Reilly e McAidoo ampliaram a goleada na etapa final. O Exeter City marcou com Birch.