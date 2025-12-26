O Chelsea está se movimentando de forma séria e intensa para contratar o atacante Vitor Roque, do Palmeiras, já na próxima janela de transferências, conforme informou a emissora britânica Sky Sports. A diretoria inglesa, comandada pelo técnico Enzo Maresca, vê no jovem brasileiro uma oportunidade de reforçar o setor ofensivo com um jogador promissor que se destacou em 2025 pelo Verdão.

Segundo as informações divulgadas, o Chelsea pretende investir pesado na contratação de Vitor Roque, reforçando a política do clube de apostar em talentos jovens e de potencial elevado no futebol mundial. O interesse ocorre em meio a um relacionamento positivo entre as diretorias de Chelsea e Palmeiras, após a transferência de Estêvão, também negociado pelos Blues por um valor substancial.

Vitor Roque, de 20 anos, foi um dos jogadores mais produtivos do Palmeiras na temporada de 2025, com 16 gols em 34 partidas, o que impulsionou seu nome no mercado europeu. Apesar de outras equipes da Inglaterra, como o Manchester United, também terem demonstrado interesse no atacante, o Chelsea aparece como favorito nas conversas iniciais.

A negociação, no entanto, ainda não avançou a ponto de ter valores oficiais divulgados. Historicamente, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, adota uma postura firme nas tratativas envolvendo vendas de atletas, buscando sempre garantir retorno financeiro considerável ao clube.

Caso a saída de Vitor Roque se confirme para o Chelsea, seria mais um passo importante na carreira do atacante no futebol europeu depois de passagens anteriores pelo Barcelona e Real Betis, quando não conseguiu se firmar. Para o Palmeiras, a possível transferência representaria uma saída de destaque e o Verdão precisaria buscar uma reposição.