Nesta quinta-feira (29), o Celtic recebe o Utrecht no lendário Celtic Park, em Glasgow, para um confronto decisivo válido pela 8ª e última rodada da fase de liga da UEFA Europa League. A bola rola às 17h (horário de Brasília) em um duelo de extremos: enquanto os escoceses jogam a vida para avançar ao mata-mata, os holandeses buscam apenas uma despedida honrosa.

Cenário da decisão

A partida carrega uma atmosfera de final para os donos da casa. Com o novo formato da competição, onde os times classificados entre o 9º e o 24º lugar disputam um playoff, a margem de erro é zero. O Celtic ocupa exatamente a 24ª posição, o limite da zona de classificação, e precisa de um resultado positivo para não depender de uma combinação complexa de outros resultados.

A imprensa escocesa e a comissão técnica tratam o jogo com seriedade máxima, enfatizando a necessidade de concentração para evitar um desastre em casa. A torcida promete transformar o estádio em um caldeirão para empurrar a equipe.

Celtic pressionado pela vaga

Com 8 pontos somados, fruto de uma campanha oscilante com duas vitórias, dois empates e três derrotas, o Celtic entra em campo pressionado. O time sabe que um tropeço diante de sua torcida pode custar a eliminação precoce do torneio continental. O fator local será o grande trunfo para garantir os três pontos e assegurar a continuidade na Europa League.

Utrecht cumpre tabela

Do outro lado, a situação do Utrecht é irreversível. Amargando a 34ª posição com apenas um ponto conquistado em sete jogos, o time holandês já está matematicamente eliminado. A campanha foi marcada por dificuldades, acumulando seis derrotas e nenhum triunfo até o momento. A equipe viaja à Escócia com o objetivo de salvar a honra, tentando surpreender o adversário para conquistar sua primeira e única vitória nesta edição.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo decisivo, a partida terá transmissão para o Brasil. O jogo poderá ser assistido ao vivo através da CazéTV (no YouTube), além das plataformas de streaming que detêm os direitos da competição.