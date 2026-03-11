O Celta de Vigo recebe o Lyon nesta quinta-feira, 12, às 17h (de Brasília), em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas de final da UEFA Europa League 2025/26. A partida será disputada no Estádio Balaídos, em Vigo, na Espanha, e coloca frente a frente equipes em momentos distintos na temporada, prometendo um embate estratégico por uma vaga nas quartas de final.

O desafio do Celta de Vigo em casa

Sob o comando do técnico Claudio Giráldez, o time espanhol chega para o confronto precisando superar a desconfiança de sua torcida. Fazendo uma campanha irregular no campeonato nacional, a equipe galega vê no torneio continental uma oportunidade de ouro para virar a chave na temporada. Jogar no Balaídos será o principal trunfo do Celta para tentar surpreender o embalado adversário francês.

Lyon chega como favorito

Do outro lado, o cenário é de alerta. Dirigido pelo técnico Paulo Fonseca, o clube francês vive momento instável na Ligue 1, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Apesar da instabilidade, a consistência tática e o poderio ofensivo tornam os visitantes os favoritos para este duelo. A missão na Espanha é reverter o cenário abaixo do esperado e recuperar a confiança do elenco com uma vitória fora de casa.

Onde assistir a Celta de Vigo x Lyon

No Brasil, os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo pela CazéTV.