A indisciplina custou caro ao Lyon na tarde desta quinta-feira, 19. Jogando em casa, a equipe francesa viu seu plano de jogo ruir ainda no primeiro tempo e acabou derrotada por 2 a 0 pelo Celta de Vigo, em partida válida pela rodada de volta das oitavas de final da Liga Europa.
Com gols de Javier Rueda e Ferran Jutglá na etapa final, os espanhóis souberamaproveitar a vantagem numérica após as expulsões de Niakhaté e Tagliafico para carimbar o passaporte rumo à próxima fase.
O peso do cartão vermelho precoce
O duelo começou com a promessa de equilíbrio, reflexo do empate por 1 a 1 no jogo de ida na Espanha. O Lyon tentava impor seu ritmo como mandante, buscando acionar o brasileiro Endrick e o ucraniano Yaremchuk no ataque. No entanto, a narrativa da partida sofreu uma reviravolta drástica aos 19 minutos.
O zagueiro Niakhaté acertou um pisão duro na panturrilha de Rueda e recebeu o cartão vermelho direto. Com um homem a menos tão cedo, o time francês foi forçado a recuar, entregando o controle da posse de bola ao Celta. O goleiro Greif ainda operou um milagre aos 29 minutos em chute de Swedberg, garantindo o zero no placar antes do intervalo.
Paciência espanhola e o golpe fatal
Na volta para o segundo tempo, o panorama ficou claro: ataque contra defesa. O Celta de Vigo adiantou suas linhas e passou a sufocar os donos da casa. A insistência espanhola foi recompensada aos 16 minutos. Após boa trama pela esquerda envolvendo Carreira e Álvarez, a bola chegou à pequena área. Jutglá se enroscou com a marcação, mas Javier Rueda, o mesmo que havia sofrido a falta da expulsão, apareceu para empurrar para as redes e abrir o placar.