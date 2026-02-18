A abertura da 23ª rodada do Campeonato Francês promete fortes emoções nesta sexta-feira, 20. O Estádio Francis-Le Blé será o palco do confronto entre o Brest e o Olympique de Marselha, com a bola rolando a partir das 16h45 (horário de Brasília). Enquanto os donos da casa tentam se afastar da zona de perigo e consolidar uma posição intermediária, os visitantes lutam para se manter no pelotão de frente que garante vaga nas competições europeias.

Contexto da partida na Ligue 1

Na altura da 23ª rodada, a competição entra em uma fase decisiva. Para o Olympique de Marselha, cada ponto é fundamental na acirrada disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. Estar no G4 significa ter o destino nas próprias mãos, mas a pressão de concorrentes diretos é intensa, e um tropeço fora de casa pode custar a posição. A equipe precisa reencontrar a consistência para transformar a ambição em realidade.

Para o Brest, a situação é de busca por tranquilidade. Posicionado no meio da tabela, o principal objetivo é somar os pontos necessários para garantir a permanência na primeira divisão o mais rápido possível, evitando qualquer risco de rebaixamento na reta final do campeonato. Jogar em casa contra um gigante como o Marselha é visto como uma oportunidade para ganhar moral e dar um passo importante rumo à estabilidade.

Brest busca regularidade em casa

Ocupando atualmente a 12ª colocação na tabela, o Brest soma 27 pontos e vive uma temporada de altos e baixos. Com uma campanha composta por 7 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, a equipe da casa precisa urgentemente encontrar regularidade para não sofrer sustos na reta final da competição. O retrospecto recente mostra essa oscilação: nos últimos cinco jogos, a equipe acumulou empates e derrotas, intercalados por apenas uma vitória, o que acende o sinal de alerta para o confronto diante de sua torcida.

Olympique de Marselha de olho na Champions

Do outro lado, o Olympique de Marselha chega com ambições maiores. O time ocupa a 4ª posição com 40 pontos, fruto de uma campanha sólida com 12 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. No entanto, a forma recente da equipe sugere um momento de turbulência, vindo de uma sequência mista de resultados que inclui empates e uma derrota, após ter conquistado vitórias importantes anteriormente. Para o OM, somar três pontos fora de casa é crucial para não deixar os líderes escaparem e para segurar sua posição na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Onde assistir

Os torcedores terão diversas opções para acompanhar este duelo da Ligue 1. A partida terá transmissão gratuita e digital através da (YouTube). Para assinantes de streaming e TV fechada, o jogo estará disponível no (via canal CazéTV), , e na plataforma oficial .