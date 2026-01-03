O Campeonato Francês segue com a disputa da 17ª rodada neste domingo, 4, trazendo um confronto decisivo para a parte intermediária e inferior da tabela. O Brest recebe o Auxerre no estádio Francis Le Blé, com a bola rolando a partir das 13h15 (horário de Brasília).

Momento das equipes e expectativa para a partida

O duelo coloca frente a frente times com objetivos distintos nesta altura da temporada 2025/26. O Brest, comandado por Éric Roy, busca se consolidar no meio da tabela e sonhar com o top 10. Atualmente na 11ª colocação com 19 pontos, a equipe vinha de uma sequência positiva de três vitórias na liga antes de tropeçar na última rodada contra o Rennes e empatar pela Copa da França. Jogando em casa, onde não perde há três jogos, o time tenta retomar o caminho dos triunfos para afastar qualquer risco de aproximação com a zona de perigo. A imprensa e os torcedores esperam que o fator casa seja decisivo.

Já a situação do Auxerre é mais delicada. Ocupando a 16ª posição com apenas 12 pontos, o time comandado por Christophe Pélissier luta contra o rebaixamento e precisa desesperadamente somar pontos. Com uma campanha de 10 derrotas em 16 jogos e apenas uma vitória nas últimas cinco partidas, os visitantes tentam surpreender fora de casa para iniciar uma reação no campeonato. Apesar da má fase, o ataque do Auxerre mostrou sinais de melhora recentemente, marcando sete gols nos últimos cinco jogos, o que traz alguma esperança de um confronto competitivo.

Onde assistir a Brest x Auxerre

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através da CazéTV, disponível em suas plataformas digitais (YouTube e Twitch).

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o Brest deve ir a campo com força máxima, sem desfalques significativos confirmados. Já o Auxerre lida com ausências importantes, como Elisha Owusu e N. Buayi-Kiala (lesionados), Oussama El Azzouzi (suspenso), além de Danny Namaso e Lassine Sinayoko (convocados para suas seleções).

Brest: Grégoire Coudert; Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Soumaïla Coulibaly e Bradley Locko; Joris Chotard e Hugo Magnetti; Romain Del Castillo, Kamory Doumbia e Pathé Mboup; Mama Baldé.

Auxerre: Donovan Léon; Lamine Sy, Sinaly Diomandé, Francisco Sierralta e Fredrik Oppegard; Assane Dioussé e Kévin Danois; Josué Casimir, Rudy Matondo e Ibrahim Osman; Sékou Mara.