O Braga recebe o Ferencváros nesta quarta-feira, 18, às 12h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de Braga, em Portugal. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Europa League e promete fortes emoções, já que os donos da casa precisam reverter um placar adverso para seguir na competição continental.

O confronto não se inicia em um cenário de equilíbrio. O time português entra em campo com a dura missão de reverter a desvantagem de 2 a 0 sofrida na primeira partida, disputada na Hungria.

Para se classificar diretamente para as quartas de final, a equipe precisa vencer por três ou mais gols de diferença. Uma vitória por dois gols levará a decisão para a prorrogação e, persistindo a igualdade no agregado, para os pênaltis.

A situação coloca toda a pressão sobre os mandantes, que precisarão de uma noite inspirada e do forte apoio de sua torcida. Após a derrota na ida, o capitão Ricardo Horta admitiu as dificuldades, mas manteve a esperança: “O resultado é pesado, mas ainda estamos a meio de uma eliminatória”. Na fase de liga, o clube fez uma campanha sólida, terminando na 6ª colocação geral com 17 pontos, retrospecto que tenta usar como motivação para a virada.

Do outro lado, a equipe húngara chega com uma vantagem confortável. O time joga pelo empate ou pode até perder por um gol de diferença para garantir sua classificação. O técnico Robbie Keane elogiou o desempenho de seus comandados no primeiro jogo, mas pregou cautela para a decisão em Portugal: “É uma boa vitória, mas eles são uma equipe com muita qualidade. Sabemos que vai ser muito difícil fora de casa, mas criamos uma grande oportunidade para nós próprios”. Na fase inicial do torneio, os visitantes terminaram na 12ª posição, com 15 pontos.

No Brasil, a transmissão oficial fica por conta da CazéTV.