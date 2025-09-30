Borussia Dortmund x Athletic Bilbao: onde assistir jogo da Champions

Em busca da primeira vitória, alemães e espanhóis se enfrentam no Signal Iduna Park em partida importante para aspirações no torneio

Em busca da primeira vitória na nova fase de liga da UEFA Champions League 2025/26, o Borussia Dortmund recebe o Athletic Bilbao nesta quarta-feira, 1º de outubro. A partida, válida pela segunda rodada, acontece às 16h (de Brasília) no Signal Iduna Park, em Dortmund, e é crucial para as aspirações de ambas as equipes, que tropeçaram na estreia.

Como chegam as equipes

O Borussia Dortmund iniciou sua campanha europeia com um empate e busca usar a força de sua torcida, a famosa “Muralha Amarela”, para conquistar os três pontos. A equipe comandada por Niko Kovač vive um bom momento na Bundesliga, onde defende uma longa invencibilidade, e espera transferir o desempenho doméstico para o cenário continental.

Do outro lado, o Athletic Bilbao chega pressionado. Os bascos, treinados por Ernesto Valverde, perderam para o Arsenal na primeira rodada e acumulam uma sequência de seis jogos sem vencer, somando todas as competições. Um novo tropeço na Alemanha pode complicar seriamente as chances de classificação para o mata-mata, tornando o confronto uma verdadeira final para os Leones.

Onde assistir a Borussia Dortmund x Athletic Bilbao

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva para todo o Brasil pelo serviço de streaming Max. O início da cobertura está previsto para as 16h (de Brasília).

Prováveis escalações e desfalques

Borussia Dortmund: O técnico Niko Kovač não poderá contar com os lesionados Emre Can e Julien Duranville. A tendência é que a base que vem atuando no campeonato alemão seja mantida.

Provável escalação: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy.

Athletic Bilbao: Ernesto Valverde tem como principal desfalque o meio-campista Mikel Vesga, lesionado. A grande dúvida é a presença de Nico Williams, que se recupera de um problema muscular e pode começar no banco.

Provável escalação: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Ruiz de Galarreta, Prados; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta.

O confronto promete ser tenso e disputado, com os dois times cientes da importância do resultado. Para o Dortmund, é a chance de se impor em casa e ganhar tranquilidade na competição. Para o Bilbao, é a oportunidade de reagir e provar sua força no cenário europeu.

