O melhor brasileiro do Real Madrid segundo Bellingham: “subestimado”

Desde sua chegada ao Real Madrid em 2019, Rodrygo tem sido uma presença constante no elenco, mesmo que muitas vezes longe dos holofotes. O atacante brasileiro, que deixou o Santos para se juntar ao clube espanhol, rapidamente se adaptou ao futebol europeu e mostrou seu valor em campo. Apesar de estar cercado por estrelas como Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, Rodrygo continua a ser um jogador essencial para a equipe.

Rodrygo é frequentemente elogiado por sua habilidade técnica e versatilidade. Ele é capaz de atuar em várias posições no ataque, embora sua preferência seja jogar pela esquerda. No entanto, sob o comando de Carlo Ancelotti, ele tem sido utilizado principalmente no lado direito, uma posição que não é sua favorita, mas onde ele se destaca pela dedicação e trabalho em equipe.

“Rodrygo é muito subestimado. Para mim, ele é provavelmente o jogador mais talentoso do elenco. As coisas que ele faz com a bola… Pergunto: ‘Como faz isso?’. Se eu tentasse ia torcer o tornozelo.“

Mantendo a boa fase, Rodrygo marcou de novo na vitória do Real Madrid. Fonte: @realmadrid



Por que Rodrygo é considerado subestimado?

Jude Bellingham, meio-campista do Real Madrid, recentemente destacou Rodrygo como o jogador mais talentoso do elenco. Em uma entrevista, Bellingham elogiou as habilidades do brasileiro e expressou surpresa com o fato de ele não receber o reconhecimento que merece. Segundo Bellingham, Rodrygo é capaz de realizar jogadas incríveis com a bola, algo que poucos conseguem replicar.

O fato de Rodrygo jogar fora de sua posição ideal e ainda assim entregar performances consistentes é um testemunho de sua adaptabilidade e compromisso com a equipe. Ele é visto como um jogador que se sacrifica pelo bem do time, contribuindo tanto ofensivamente quanto defensivamente, sem nunca reclamar.

Quais são as contribuições de Rodrygo para o Real Madrid?

Desde que se juntou ao Real Madrid, Rodrygo acumulou um número impressionante de gols e assistências. Em 251 partidas, ele marcou 67 gols e forneceu 45 assistências, números que destacam sua importância para o time. Sua capacidade de influenciar o jogo em momentos cruciais é frequentemente reconhecida por seus companheiros de equipe e treinadores.

Além de suas contribuições estatísticas, Rodrygo também desempenha um papel crucial na dinâmica do time. Sua habilidade de se adaptar a diferentes posições e sua disposição para colocar as necessidades do time acima de suas preferências pessoais fazem dele um ativo valioso para o Real Madrid.

O futuro de Rodrygo no Real Madrid

O futuro de Rodrygo no Real Madrid parece promissor. Com apenas 24 anos em 2025, ele ainda tem muitos anos de futebol pela frente. Sua capacidade de crescer e evoluir como jogador será crucial para seu sucesso contínuo no clube. À medida que ele continua a desenvolver suas habilidades e a ganhar mais experiência, é provável que seu papel no time se torne ainda mais significativo.

Rodrygo tem o potencial de se tornar uma das principais estrelas do Real Madrid, especialmente se continuar a receber o apoio e a confiança de seus colegas e treinadores. Com sua dedicação e talento, ele está bem posicionado para deixar uma marca duradoura no clube e no futebol europeu.