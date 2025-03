Bayern, Dortmund ou Leverkusen? A ordem do ranking da Copa da Alemanha vai chocar você

A DFB-Pokal, conhecida como Copa da Alemanha, é uma das competições mais prestigiadas do futebol alemão. Desde a sua criação em 1935, diversos clubes têm competido pelo título, mas nenhum alcançou o sucesso do Bayern de Munique, que se destaca como o maior campeão da história do torneio.

Publicidade

Jogadores do Bayern – Fonte: Instagram/@fcbayern

Qual é a história da DFB-Pokal?

A DFB-Pokal foi introduzida em 1935 sob o nome de Tschammer-Pokal, em homenagem ao então Ministro do Esporte do Terceiro Reich, Hans von Tschammer. Após a Segunda Guerra Mundial, a competição foi descontinuada, sendo reintroduzida em 1952 com o nome atual, DFB-Pokal, representando a Federação Alemã de Futebol (DFB).

Qual é o domínio do Bayern de Munique na DFB-Pokal?

O Bayern de Munique estabeleceu uma hegemonia na DFB-Pokal, acumulando um total de 20 títulos até a temporada 2020. Essa supremacia coloca o clube bávaro em uma posição destacada em relação aos demais competidores.

Publicidade

Quais são os campeões da DFB-Pokal e seus números de títulos?

Abaixo, apresentamos uma lista dos clubes que já conquistaram a Copa da Alemanha e o número de títulos de cada um:

Bayern de Munique: 20 títulos (última conquista em 2020)

Werder Bremen: 6 títulos (última conquista em 2009)

Schalke 04: 5 títulos (última conquista em 2011)

Borussia Dortmund: 5 títulos (última conquista em 2021)

Eintracht Frankfurt: 5 títulos (última conquista em 2018)

1. FC Köln: 4 títulos (última conquista em 1983)

1. FC Nürnberg: 4 títulos (última conquista em 2007)

Hamburgo: 3 títulos (última conquista em 1987)

Stuttgart: 3 títulos (última conquista em 1997)

Borussia Mönchengladbach: 3 títulos (última conquista em 1995)

Fortuna Düsseldorf : 2 títulos (última conquista em 1980)

: 2 títulos (última conquista em 1980) Kaiserslautern : 2 títulos (última conquista em 1996)

: 2 títulos (última conquista em 1996) Karlsruher SC : 2 títulos (última conquista em 1956)

: 2 títulos (última conquista em 1956) TSV 1860 Munique : 2 títulos (última conquista em 1964)

: 2 títulos (última conquista em 1964) RB Leipzig : 2 títulos (última conquista em 2023)

: 2 títulos (última conquista em 2023) Bayer Leverkusen : 1 título (última conquista em 2024)

: 1 título (última conquista em 2024) Dresdner SC : 1 título (última conquista em 1941)

: 1 título (última conquista em 1941) First Vienna FC : 1 título (última conquista em 1943)

: 1 título (última conquista em 1943) Hannover 96 : 1 título (última conquista em 1992)

: 1 título (última conquista em 1992) Kickers Offenbach : 1 título (última conquista em 1970)

: 1 título (última conquista em 1970) Lokomotive Leipzig : 1 título (última conquista em 1936)

: 1 título (última conquista em 1936) Rapid Viena : 1 título (última conquista em 1938)

: 1 título (última conquista em 1938) Rot-Weiss Essen : 1 título (última conquista em 1953)

: 1 título (última conquista em 1953) Schwarz-Weiss Essen : 1 título (última conquista em 1959)

: 1 título (última conquista em 1959) Uerdingen : 1 título (última conquista em 1985)

: 1 título (última conquista em 1985) Wolfsburg: 1 título (última conquista em 2015)

Este ranking destaca a diversidade e a riqueza da história do futebol alemão, com clubes de diferentes regiões alcançando o topo da DFB-Pokal ao longo das décadas.

Fontes:

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.