Neste sábado, 21, a Allianz Arena será o palco de um confronto crucial pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. O líder isolado Bayern de Munique recebe o Eintracht Frankfurt às 11h30 (de Brasília). Enquanto os donos da casa buscam consolidar ainda mais sua hegemonia na temporada 2025/26, os visitantes tentam reencontrar o caminho das vitórias para se manterem vivos na briga por competições europeias.

A máquina de Vincent Kompany

O Bayern de Munique entra em campo ostentando uma campanha impressionante. Ocupando a 1ª colocação com 57 pontos, a equipe dirigida por Vincent Kompany transformou seu estádio em uma fortaleza. Com um registro de 18 vitórias, três empates e apenas uma derrota em toda a competição, os bávaros demonstram um futebol ofensivo e eficiente.

Nos últimos cinco jogos, o time somou três vitórias, mostrando rápida recuperação após um tropeço recente. A expectativa da imprensa e dos torcedores é de uma postura de controle total da partida, aproveitando o fator casa para impor ritmo desde os minutos iniciais.

Frankfurt busca estabilidade

Do outro lado, o Eintracht Frankfurt vive um momento de instabilidade e transição. Estacionado na 7ª posição com 31 pontos, o time está no limite da zona de classificação para as ligas continentais, mas sua forma recente preocupa a torcida. Agora sob a direção do técnico Albert Riera, que assumiu o comando no lugar de Dino Toppmoller, a equipe busca assimilar rapidamente as novas ideias.

Com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas — somada a dois empates e duas derrotas —, as Águias precisam urgentemente pontuar para não se distanciarem dos rivais. Enfrentar o líder fora de casa é um desafio imenso, e a tendência é que o Frankfurt adote uma estratégia cautelosa, buscando explorar os contra-ataques.

Onde assistir e ficha técnica

A partida promete ser um grande espetáculo e conta com diversas opções de transmissão para o público brasileiro. O jogo será exibido na TV aberta pela TV Cultura e na TV fechada pelo SporTV. No streaming e plataformas digitais, as opções incluem a CazéTV (YouTube, Prime Video e Samsung TV Plus), OneFootball, Canal GOAT e ESPN+.