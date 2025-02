Barcelona x Alavés: horário, escalações e onde assistir

O Barcelona se prepara para enfrentar o Alavés pela 22ª rodada da LaLiga 2024/25, buscando reduzir a diferença para o líder, o Real Madrid. Com sete pontos de desvantagem, o time catalão ocupa atualmente a terceira posição na tabela, com 42 pontos. Enquanto isso, a equipe visitante, Alavés, luta para se afastar da zona de rebaixamento, estando um ponto acima do Espanyol, que abre o Z-3.

A partida ocorrerá neste domingo, 2 de fevereiro de 2025, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, uma vez que o Camp Nou está indisponível. O estádio atual tem capacidade para quase 56 mil espectadores. A bola rola às 10h (de Brasília), e o técnico Hansi Flick precisa lidar com várias lesões no elenco do Barcelona.

EFE/Alberto Estévez

Por que o Barcelona está jogando fora de seu estádio habitual?

Devido a reformas no Camp Nou, o Barcelona tem mandado suas partidas no Estádio Olímpico Lluís Companys desde o início desta temporada. O local, que já recebeu eventos esportivos de grande porte, como os Jogos Olímpicos de 1992, tornou-se a casa temporária do clube para enfrentar essa fase de transição. Este estádio proporciona uma estrutura adaptada para jogos de alto nível, embora impacte na dinâmica usual dos torcedores e jogadores.

Como os desfalques afetam a estratégia de jogo do Barcelona?

Os desfalques por lesão têm sido um desafio significativo para o Barcelona. Jogadores importantes como Ter Stegen, Christensen, Bernal, Dani Olmo e Iñigo Martínez estão indisponíveis para o confronto. Esta situação coloca pressão sobre a equipe técnica para encontrar soluções criativas em campo. O provável escalão conta com Szczesny no gol, apoiado por uma linha defensiva formada por Koundé, Araújo, Cubarsí e Balde. No meio-campo, Casado e Pedri oferecem suporte, enquanto a ofensiva conta com Yamal, Gavi e Raphinha, além de Lewandowski.

O que esperar do Alavés contra o Barcelona?

O Alavés enfrenta o desafio de se afastar da zona de rebaixamento e conta com o retorno de Antonio Blanco para fortalecer o time. Entretanto, Antonio Sivera, lesionado, continua de fora, assim como Abdel Abqar, que cumpre suspensão. A equipe precisa mostrar resiliência e tática defensiva para tentar surpreender o gigante catalão. A história do confronto entre as equipes apresenta um claro domínio do Barcelona, que venceu 34 dos 48 jogos disputados entre ambos.

A partida será transmitida ao vivo? Como acompanhar o jogo?

Sim, os fãs poderão acompanhar Barcelona vs Alavés ao vivo e com exclusividade pelo serviço de streaming Disney+. O jogo, que promete fortes emoções, terá seu início às 10h (de Brasília), deste domingo. Os espectadores podem esperar um Barcelona agressivo em busca de uma vitória convincente para não perder de vista o título da LaLiga.

