Neste domingo (8), o Estádio Abbé-Deschamps será palco de um confronto decisivo para a parte inferior da tabela. O Auxerre recebe o Paris FC em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola a partir das 13h15 (horário de Brasília), em um duelo onde a necessidade de somar pontos é urgente para ambas as equipes.

Contexto da partida: luta pela permanência

O embate é de alta tensão. Para o Auxerre, mandante do jogo, a vitória é crucial para tentar sair da zona de rebaixamento, visto que a equipe ocupa a 17ª posição com apenas 13 pontos. Uma derrota em casa pode complicar ainda mais a situação do clube na luta pela permanência na elite do futebol francês.

O Paris FC, por sua vez, vive uma temporada histórica após retornar à primeira divisão depois de 46 anos de ausência. Apesar de ocupar uma posição ligeiramente mais confortável — 14º lugar com 21 pontos —, a equipe da capital não pode se descuidar. Uma vitória fora de casa significaria abrir uma vantagem importante para a zona de perigo, garantindo mais tranquilidade para a sequência do campeonato.

Momento das equipes

A situação do time da casa é alarmante. Pressionado, o Auxerre soma apenas três vitórias, quatro empates e 13 derrotas na competição. O momento atual não inspira confiança, com o time vindo de uma sequência negativa recente que inclui quatro derrotas e apenas um empate nos últimos cinco jogos. O apoio da torcida é a principal esperança para estancar a crise.

Do outro lado, o Paris FC busca regularidade para se afastar definitivamente do risco de queda. Com uma campanha de cinco vitórias, seis empates e nove derrotas, o time tem oscilado. Nos últimos cinco compromissos, somou dois empates, uma vitória e duas derrotas. A equipe busca criar uma “gordura” segura em relação aos últimos colocados nesta reta decisiva.

Onde assistir e informações do jogo

O confronto coloca frente a frente dois times que precisam pontuar para atingir seus objetivos de sobrevivência na Ligue 1. Confira os detalhes: