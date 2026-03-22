O Augsburg recebe o Stuttgart neste domingo (22), na WWK Arena, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26. O confronto coloca frente a frente duas equipes com ambições distintas nesta reta final de temporada, prometendo um duelo tático interessante na Baviera.

Augsburg busca recuperação em casa

Ocupando a 10ª colocação com 31 pontos, o time da casa faz uma campanha de altos e baixos na competição, somando nove vitórias, quatro empates e 13 derrotas. Após engatar uma excelente sequência de três vitórias consecutivas, a equipe tropeçou e vem de duas derrotas seguidas. Jogando diante de sua torcida, o objetivo é retomar o caminho dos triunfos para se afastar de vez de qualquer risco na parte inferior da tabela e consolidar sua posição no meio da classificação.

Stuttgart de olho na Champions

Do outro lado, o visitante vive um momento iluminado. Na 4ª posição com 50 pontos (15 vitórias, cinco empates e seis derrotas), a equipe defende seu lugar no G-4, zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. A forma recente impressiona pela consistência: invicto há cinco jogos, com três vitórias e dois empates. O time aposta na solidez de seu conjunto para superar o desafio fora de casa e se manter firme entre os líderes da competição.

Onde assistir ao duelo

Com pontos cruciais em disputa para ambos os lados, a partida promete prender a atenção dos fãs de futebol. Os torcedores terão opções confirmadas para acompanhar o confronto ao vivo no Brasil. A transmissão será feita pelo canal fechado SporTV, além das plataformas digitais Canal GOAT (YouTube) e OneFootball.