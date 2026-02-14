Neste domingo (15), a WWK Arena será cenário do duelo entre Augsburg e Heidenheim às 11h30 (horário de Brasília). Em um confronto, válido pela 22ª rodada da Bundesliga, que opõe uma equipe que lunta para escapar da zona de rebaixamento contra o lanterna da competição.

Augsburg busca tranquilidade na tabela

O time da casa ocupa atualmente a 13ª colocação, somando 22 pontos. Com uma trajetória oscilante na temporada — acumulando seis vitórias, quatro empates e 11 derrotas —, o Augsburg tenta reencontrar o caminho dos triunfos para se afastar da zona da Bundesliga. Apesar de vir de um revés em seu último compromisso, a equipe havia engatado duas vitórias consecutivas anteriormente.

Jogando diante de sua torcida, o objetivo principal é explorar o momento frágil do adversário para somar três pontos fundamentais. A vitória é essencial para manter uma distância segura da zona de rebaixamento e garantir a permanência na elite do futebol alemão.

Heidenheim em estado de alerta máximo

A situação do Heidenheim é dramática. O clube amarga a 18ª e última posição na tabela, com apenas 13 pontos conquistados em 21 partidas. O retrospecto de três vitórias, quatro empates e 14 derrotas evidencia as dificuldades do time em competir no mais alto nível nesta temporada. A fase recente agrava o cenário: o time vem de uma sequência negativa, com derrotas acumuladas e apenas um empate nos últimos cinco jogos.

Para o lanterna, vencer fora de casa tornou-se uma obrigação para manter vivas as esperanças de escapar do rebaixamento direto ou, ao menos, alcançar a posição de playoff contra a degola.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, a transmissão oficial para o Brasil será realizada pela plataforma de streaming OneFootball (disponível em aplicativo e site).