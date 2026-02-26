A abertura da 24ª rodada do Campeonato Alemão promete agitar a tarde desta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. O Augsburg recebe o Colônia na WWK Arena, na Alemanha, em um duelo de realidades distintas no meio da tabela. A bola rola a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Expectativa e momento das equipes

O time da casa entra em campo buscando se consolidar na metade superior da classificação e manter vivas as esperanças de brigar por competições europeias. O Augsburg apresenta um desempenho recente de altos e baixos, mas competitivo: nas últimas cinco rodadas da liga, a equipe conquistou três vitórias e sofreu duas derrotas. O objetivo agora é aproveitar o apoio da torcida para garantir mais três pontos e estabilidade na competição.

Por outro lado, o Colônia chega pressionado pela necessidade de pontuar para se afastar definitivamente da zona de perigo. A equipe visitante também oscila na temporada e busca maior regularidade. Em seus últimos cinco compromissos antes desta rodada, o time registrou duas vitórias e três derrotas. Um triunfo fora de casa seria crucial para recuperar a moral do elenco e garantir tranquilidade na luta pela permanência na elite do futebol alemão.

Onde assistir a Augsburg x Colônia

Para os fãs da Bundesliga no Brasil, a partida terá transmissão confirmada através da plataforma digital. O confronto será exibido ao vivo e de graça pelo aplicativo e site do OneFootball.