O Estádio Municipal de Arouca será palco de um confronto direto neste sábado, 21, válido pela 23ª rodada do Campeonato Português. O Arouca recebe o Nacional da Madeira a partir das 12h30 (de Brasília), em uma partida que pode redefinir a hierarquia no meio da tabela de classificação.

Disputa equilibrada por posições

Separados por apenas dois pontos, os clubes vivem realidades semelhantes na luta para se distanciar da zona de perigo. O Arouca ocupa a 12ª colocação com 23 pontos, enquanto o Nacional aparece logo atrás, em 14º, com 21 pontos. O histórico recente do confronto favorece os donos da casa, que venceram o último embate por 2 a 1, mas a necessidade de pontuar promete tornar o jogo tenso e disputado.

Arouca busca estabilidade em casa

A temporada do Arouca tem sido marcada pela oscilação. Com uma campanha de seis vitórias, cinco empates e 11 derrotas, a equipe tenta encontrar regularidade para garantir uma posição mais confortável. Nos últimos cinco jogos pela liga, o time não empatou: foram três vitórias e duas derrotas. Jogando em seus domínios, o objetivo é aproveitar o fator casa para abrir cinco pontos de vantagem sobre um rival direto.

Nacional tenta recuperação como visitante

O Nacional da Madeira chega pressionado para o duelo. Com apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas — somando ainda três derrotas e um empate —, a equipe precisa reagir para não ver a zona de rebaixamento se aproximar. André Sousa, um dos líderes do elenco, ressaltou recentemente a importância da força coletiva para superar as adversidades fora de casa. Uma vitória simples permitiria ao clube ultrapassar o próprio Arouca na tabela.

Onde assistir e horário

A partida terá transmissão ao vivo confirmada pela Sport TV4 em Portugal.