Nesta sexta-feira, 12 de dezembro, o estádio Raymond Kopa será palco de um confronto decisivo entre Angers e Nantes. A partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Francês (Ligue 1) 2025/26, tem início marcado para as 16h45 (horário de Brasília).
Situação das equipes no campeonato
O Angers entra em campo ocupando a 11ª posição na tabela, com 19 pontos. A equipe vive um momento de recuperação e confiança, vindo de uma vitória por 1 a 0 sobre o Nice. Nos últimos cinco jogos pela competição, o time conquistou três vitórias, buscando se consolidar na metade superior da classificação e manter a distância segura da zona de perigo.
Por outro lado, o Nantes atravessa uma fase crítica. Estacionado na 17ª colocação com apenas 11 pontos, o clube figura na zona de rebaixamento. O retrospecto recente é alarmante: são quatro derrotas e apenas um empate nas últimas cinco partidas. Na rodada anterior, a equipe foi superada pelo Lens por 2 a 1 e precisa urgentemente pontuar para tentar iniciar uma reação contra a queda.
Prováveis escalações e desfalques
O técnico do Angers, Alexandre Dujeux, deve manter a base que garantiu o triunfo na última rodada. A principal dúvida é o zagueiro Emmanuel Biumla, que apresentou problemas gástricos.
A provável escalação é: Herve Koffi; Carlens Arcus, Ousmane Camara, Jordan Lefort e Jacques Ekomie; Haris Belkebla e Himad Abdelli; Yassin Belkhdim, Louis Mouton e Amine Sbaï; Sidiki Cherif.
No Nantes, o comandante Luis Castro enfrenta desfalques importantes. O meio-campista Junior Mwanga cumpre suspensão após ter sido expulso contra o Lyon. Além dele, Francis Coquelin, Johann Lepenant e Mayckel Lahdo são dúvidas devido a questões físicas.
O provável time titular conta com: Anthony Lopes; Kelvin Amian, Chidozie Awaziem, Tylel Tati e Nicolas Cozza; Hyeok-kyu Kwon e Yassine Benhattab; Matthis Abline, Bahereba Guirassy e Youssef El Arabi.
Onde assistir a Angers x Nantes
Para os torcedores no Brasil, a partida terá transmissão confirmada pela CazéTV (via YouTube). Internacionalmente, o jogo pode ser acompanhado através do canal beIN SPORTS e pelo serviço de streaming oficial Ligue1+.