Agente processa Barcelona por falta de pagamento

Recentemente, o agente Fifa Isaac Tutumlu abriu um processo judicial contra o Barcelona, alegando falta de pagamento de uma comissão. Em questão estão 3 milhões de euros que, segundo Tutumlu, deveriam ter sido pagos por sua intermediação na compra do zagueiro Jules Koundé. A transferência do jogador ocorreu em 2022, mas as pendências financeiras ainda não foram resolvidas.

A notícia é do portal de agência de notícias EFE

Isaac Tutumlu afirma ter sido essencial para que Koundé assinasse com o Barcelona e não com o Chelsea, seu principal concorrente na disputa pelo atleta. O agente destaca que foi convidado a participar das negociações pelo próprio presidente do clube catalão, Joan Laporta. No entanto, desde então, uma disputa financeira tem se desenrolado nos bastidores.

Jules Koundé pelo Barcelona – Fonte: Instagram/@jkeey4

Quais foram as circunstâncias da transferência de Jules Koundé?

Jules Koundé foi contratado pelo Barcelona em julho de 2022, com o clube catalão desembolsando 50 milhões de euros ao Sevilla. Além desse valor inicial, mais 10 milhões de euros estavam previstos em bônus. Durante o processo de negociação, Tutumlu teria desempenhado um papel importante ao evitar que o zagueiro seguisse rumo ao Chelsea.

Durante as negociações, Mateu Alemany, então diretor de futebol do Barcelona, teria afastado Tutumlu das conversas quando a transferência estava prestes a ser concretizada. Esta ação, segundo o agente, foi um dos motivos que precipitaram a atual disputa judicial.

Em que ponto está o litígio entre Tutumlu e o Barcelona?

Isaac Tutumlu já apresentou evidências de suas tratativas com o Barcelona, incluindo e-mails e mensagens trocadas com figuras influentes do clube, como Mateu Alemany, Monchi e até mesmo Xavi. Ele sustenta que houve um acordo para sua participação nas negociações e que a comissão acordada era de 10%, posteriormente reduzida para 6% do valor da transferência.

Até o momento, o Barcelona ainda não se posicionou oficialmente sobre as reivindicações de Tutumlu. O impasse segue em aberto, sem uma solução à vista. A situação lança luz sobre os bastidores das contratações no futebol, evidenciando as complexidades envolvidas na intermediação de grandes transferências.

Como este caso afeta o Barcelona e seu planejamento futuro?

O Barcelona já enfrenta desafios financeiros significativos e qualquer disputa judicial, especialmente envolvendo cifras elevadas, pode impactar seu planejamento. A contratação de Koundé fazia parte de uma estratégia para fortalecer a defesa, mas este litígio pode afetar as relações entre o clube e seus parceiros no mercado de transferências.

Além disso, casos como este sugerem a necessidade de maior transparência nas negociações e um manejo mais cuidadoso das relações entre agentes e clubes. A resolução deste conflito pode estabelecer precedentes importantes para futuras transações no futebol europeu. Com o desenrolar dos eventos, o Barcelona deve se preparar para tomar decisões estratégicas que evitem situações semelhantes no futuro.

