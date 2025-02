A surpreendente fortuna de Piqué, o criador da Kings League

Gerard Piqué, conhecido por sua carreira de sucesso como zagueiro do Barcelona, acumulou uma fortuna impressionante ao longo dos anos. Estima-se que seu patrimônio alcance cerca de 80 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 460 milhões de reais. Essa riqueza foi construída principalmente através de seus contratos no futebol, mas também se expandiu significativamente após sua aposentadoria.

Mesmo antes de deixar os gramados, Piqué já demonstrava interesse pelo mundo dos negócios. Sua habilidade como empreendedor o levou a criar um verdadeiro império, que inclui a gestão de um torneio inovador: a Kings League. Este torneio de futebol society reúne ex-jogadores e celebridades, destacando-se como uma das iniciativas mais notáveis de Piqué fora dos campos.

Piqué e Cristiano Ronaldo- Fonte: Instagram/@3gerardpique

Quais são os principais investimentos de Piqué?

A maior parte dos investimentos de Gerard Piqué é realizada através da Kosmos Holding, uma empresa que ele cofundou com Hiroshi Mikitani, fundador da Rakuten. A Kosmos atua em diversas áreas do esporte e entretenimento, incluindo tênis, futebol e eSports. Entre os empreendimentos mais notáveis da empresa estão:

Compra do FC Andorra (2018):

O clube, localizado no território vizinho à Espanha, estava em dificuldades financeiras e teve suas dívidas quitadas pela Kosmos. Atualmente, compete na terceira divisão espanhola. Gestão comercial da Copa Davis (2018-2023):

A empresa tentou reformular o tradicional torneio de tênis, mas eventualmente abandonou o projeto devido a prejuízos. Aquisição dos direitos de transmissão da Ligue 1 para a Espanha (2021):

Esta iniciativa ampliou a presença da Kosmos no mercado de mídia esportiva. Criação da KOI (2021): Uma organização de eSports em parceria com o famoso streamer Ibai Llanos.

Criação da Kings League (2022): Um torneio de futebol society que se tornou um sucesso ao reunir ex-jogadores e celebridades.

Quais outros negócios Piqué possui fora da Kosmos?

Antes de fundar a Kosmos, Piqué já havia se aventurado em outros setores. Em 2009, ele entrou no ramo imobiliário com a Kerad Holding, uma empresa que administra em conjunto com seu pai, Joan Piqué. Além disso, em 2011, ele criou a Kerad Games, uma desenvolvedora de jogos online que encerrou suas atividades sete anos depois.

Piqué também diversificou seus investimentos ao fundar a marca de óculos escuros Kypers e o isotônico 426 Miles, este último em parceria com Carles Puyol, seu ex-colega de Barcelona. Esses empreendimentos demonstram a capacidade de Piqué de se reinventar e prosperar em diferentes áreas além do futebol.

Como a Kings League impacta o mundo do futebol?

A Kings League é um exemplo de como Piqué está transformando o cenário do futebol. Este torneio de futebol society não apenas oferece uma plataforma para ex-jogadores e celebridades, mas também atrai um público diversificado e engajado. A liga tem potencial para redefinir a forma como o futebol é consumido, combinando entretenimento e esporte de maneira inovadora.

Com sua abordagem criativa e foco em experiências únicas, a Kings League destaca-se como um modelo de sucesso que pode inspirar outras iniciativas semelhantes no futuro. A capacidade de Piqué de identificar oportunidades e capitalizar sobre elas continua a solidificar sua posição como um dos empresários mais influentes no mundo do esporte.

