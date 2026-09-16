A Justiça aceitou, em setembro deste ano, uma nova redução na pena do ex-jogador Robinho, condenado a nove anos de prisão por estupro na Itália. Nesta decisão, foram diminuídos 72 dias de punição. Esta é a terceira vez que a sanção do ex-atacante é reduzida em menos de um ano.

A remição da pena foi acatada por conta de atividades de trabalho, qualificação profissional, estudos no sistema de Educação de Jovens e Adultos e leituras. Segundo a Veja, alguns dos livros lidos pelo ex-atacante foram Tristão e Isolda e Capitães da Areia.

De acordo com o Código Penal e a Lei de Execução Penal, a pena é reduzida em um dia a cada três dias trabalhados ou 12 horas de estudo, que devem ser divididos em, no mínimo, três dias. Conforme relembra a Veja, a remição também pode ocorrer em quatro dias a cada obra literária lida. Para comprovar a leitura, uma resenha deve ser apresentada à justiça.

Terceira redução de pena de Robinho

Esta é a terceira redução de pena que Robinho tem desde outubro de 2025. Com a recente decisão, o ex-atacante chegou a 301 dias a menos de prisão.

Em outubro do ano passado, a pena foi reduzida em 69 dias: 49 por estudos e 20 por leituras realizadas por Robinho. Em janeiro de 2026, a Justiça retirou 160 dias da pena do ex-jogador.