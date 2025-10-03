  • Escudo Atlético-MG
  • Escudo Bahia
  • Escudo Botafogo
  • Escudo Ceará
  • Escudo Corinthians
  • Escudo Cruzeiro
  • Escudo Flamengo
  • Escudo Fluminense
  • Escudo Fortaleza
  • Escudo Grêmio
  • Escudo Internacional
  • Escudo Juventude
  • Escudo Mirassol
  • Escudo Palmeiras
  • Escudo RB Bragantino
  • Escudo Santos
  • Escudo São Paulo
  • Escudo Sport
  • Escudo Vasco
  • Escudo Vitória
  • Home
  • Fora de Campo
  • Léo Pereira e a sogra: relembre a polêmica com a mãe de Karoline Lima que marcou fase no Flamengo

Fora de Campo

Léo Pereira e a sogra: relembre a polêmica com a mãe de Karoline Lima que marcou fase no Flamengo

Enquanto vivia grande fase no Flamengo, zagueiro virou assunto fora de campo após controvérsia com a sogra e ganhou o apelido “Karolino” da torcida rubro-negra

Publicado por: Giovanna Faifer em 03/10/2025 às 14:12 - Atualizado em 03/10/2025 às 15:36
Léo Pereira e a sogra: relembre a polêmica com a mãe de Karoline Lima que marcou fase no Flamengo
Léo Pereira e a sogra: relembre a polêmica com a mãe de Karoline Lima no Flamengo

O zagueiro é hoje um dos pilares defensivos do Flamengo, vivendo uma excelente fase em campo. No entanto, sua vida pessoal também já agitou as redes sociais, especialmente durante seu relacionamento com a influenciadora Karoline Lima. Uma polêmica familiar, envolvendo a mãe dela, Aurilene Lima, ganhou grande repercussão e gerou uma reação icônica da influenciadora em defesa do então namorado.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

As indiretas da sogra nas redes sociais

A controvérsia começou quando a mãe de Karoline Lima publicou uma série de mensagens enigmáticas em seu perfil no Instagram. Nas postagens, ela mencionava “escolhas erradas” e suas “consequências”. Por essa razão, muitos seguidores interpretaram as mensagens como indiretas direcionadas a Léo Pereira, seu genro na época. Assim, a situação alimentou especulações sobre uma possível desaprovação familiar ao relacionamento do casal.

Karoline Lima reage com humor e defende o jogador

Diante do burburinho online, Karoline Lima não demorou a se posicionar para tentar conter a polêmica. Conhecida por sua espontaneidade, a influenciadora usou o bom humor para lidar com a situação. Em resposta a uma página de notícias que repercutiu o caso, ela comentou: “Oi gente, como faço pra apagar o insta da minha mãe daqui do meu celular? Grata”. A atitude foi amplamente elogiada e, além disso, foi vista como uma defesa pública a Léo Pereira, reforçando a união do casal naquele momento.

‘Karolino’: o apelido que marcou a boa fase no Flamengo

Curiosamente, a polêmica familiar coincidiu com um dos melhores momentos da carreira de Léo Pereira. O zagueiro se consolidou na defesa do Flamengo e, por consequência, seu desempenho em campo rendeu inúmeros elogios da torcida. Nesse período, a boa fase foi tão marcante que os rubro-negros o apelidaram carinhosamente de “Karolino”, associando sua evolução técnica ao início do namoro com a influenciadora.

A própria Karoline abraçou a brincadeira e chegou a usar uma camisa personalizada com o apelido em um jogo no Maracanã. Dessa forma, o gesto selou a popularidade do apelido. Embora o relacionamento tenha chegado ao fim, o episódio das indiretas e a reação de Karoline se tornaram um capítulo marcante na vida pública do casal. Para a torcida do Flamengo, ficou a lembrança de um período em que o zagueiro, apoiado fora de campo, correspondia com atuações de alto nível.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Descrição para SEO
Leia outras notícias LEIA MAIS
Descrição para SEO
Notícias mais lidas MAIS LIDAS
Mais lidas

Brasileirão em janeiro: as mudanças da CBF para o novo calendário do futebol

Mais lidas

Série C e Série D: entenda os novos formatos das competições

Mais lidas

Copa do Brasil: como será a nova versão do torneio em 2026

Mais lidas

Mundial sub-20: do que a seleção brasileira precisa para se classificar

Mais lidas

Quais os desfalques e dúvidas de Ancelotti para convocar seleção brasileira?

Baixar o aplicativo Placar

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app