O atacante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, interagiu nesta quarta-feira, 11 de novembro, em uma publicação nas redes sociais sobre o sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. Citado de forma descontraída em um vídeo da influenciadora Rafaella Tuma, o jogador respondeu nos comentários com a expressão “Nice ” (“Legal”, em português).

Brincadeira com eliminação e simpatia do artilheiro

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Na animação divulgada para promover o evento da FIFA, dois personagens extraterrestres conversam sobre o torneio feminino e relembram a eliminação da Seleção Brasileira masculina para a Noruega por 2 a 1, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Durante o diálogo, um dos personagens faz referência direta ao centroavante, chamando-o de “aquele lourão remador” pelos gols decisivos marcados naquela partida.

A menção atraiu a atenção do próprio Haaland, que vive grande fase após terminar o Mundial masculino deste ano com sete gols marcados na campanha histórica da Noruega até as quartas de final.

Tradição norueguesa e caminho até 2027

Apesar da recente ascensão no futebol masculino, a Noruega acumula histórico de peso na modalidade feminina: a seleção nórdica conquistou a Copa do Mundo de 1995, faturou o ouro olímpico nos Jogos de Sydney-2000 e soma dois títulos da Eurocopa (1987 e 1993).

A equipe feminina da Noruega, contudo, ainda busca confirmar presença no Brasil. Nos dias 1º e 5 de dezembro, as norueguesas enfrentam o País de Gales pelos playoffs das Eliminatórias da Uefa por um lugar no Mundial.