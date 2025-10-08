Fabrício Bruno relembra confusões e pede desculpas a Pedro Raul

Em entrevista exclusiva à PLACAR, zagueiro disse ter resolvido aparas com Hulk e reconheceu "exaltação" com atacante do Ceará

Presente no grupo da seleção brasileira nesta Data Fifa, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, visa disputar a Copa do Mundo de 2026. Titular de sua equipe, que sonha com títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o zagueiro foi destque da PLACAR de outubro.

Durante a entrevista, relembrou sua carreira, falou sobre sonhos e buscou “explicar” sua personalidade. Além disso, aproveitou o espaço para pedir desculpas a um antigo desafeto: Pedro Raul.

A origem da confusão foi em um embate entre a Raposa e o Vozão, em julho, pelo Campeonato Brasileiro. Com ânimos exaltados, os atletas discutiram e Fabrício, segundo o dublador Gustavo Machado, teria dito: “Olha onde você tá, abaixa a sua bola”.

A fala repercutiu e o atacante do Ceará chegou a borrar o zagueiro cruzeirense de uma foto que publicou da partida. Meses depois, porém, partiu de Fabrício Bruno a iniciativa de tentar se desculpar, em exclusiva à PLACAR.

Dubladores, Pedro Raul e Hulk

Com frequência, Fabrício vira alvo de dubladores que fazem a leitura labial do que acontece em campo. As jogadas mais acaloradas muitas vezes ganham mais a atenção do que seus cortes precisos ou a efetividade ao interceptar um marcador.

Nesse sentido, se diz mal interpretado. Ainda assim, entende o exagero em algumas ocasiões e faz questão de se retratar.

“Tempos atrás, me exaltei e discuti com o Pedro Raul. Disse coisas que não deveriam ser faladas por alguém que é referência para muitos jovens. Pega muito mal. Aproveito para pedir desculpas. Estou tentando corrigir isso para não me exaltar assim. Só que defendo o meu clube com muita intensidade. Nunca é pessoal, é no calor do momento”, disse.



O debate segue, quando cita desentendimento com Hulk, ídolo do arquirrival Atlético Mineiro, e aponta insatisfação com vídeos de dublagens: “Quem está de fora não tem noção como as coisas são em campo. Não acho que a leitura labial seja a forma correta de divulgar isso. É um momento de raiva, cada um quer ajudar a sua equipe, o que acaba abrindo espaço para coisas que não devem ser ditas. É o futebol. Discuti com o Hulk, mas resolvemos antes do intervalo. Isso ninguém mostra.”



Ainda quanto a “tretas”, Fabrício Bruno nega ser provocador e explica: “Não provoco ninguém fora de campo, não gosto disso. Se o torcedor chama, eu não provoco. Porque, quando fala, tem que se provar. ‘Ah, Fabrício, você tem medo?’. É óbvio que não, é só respeito a mim mesmo. Tem gente que fala fora e não prova em campo.”