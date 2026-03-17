O Debate Placar desta terça-feira, 17, discutiu sobre a ida de Neymar à Kings League, depois de ficar de fora da convocação da seleção brasileira. O camisa 10 do Santos bateu um pênalti na partida e converteu a cobrança.

“Sabe o que é o pior? O Neymar realmente não se ajuda. Ele precisava ter ido para a Kings League ontem? Bem no dia (da convocação). Acho que foi muito emblemático”, criticou a repórter Isabella Labate. Já Fábio Sormani, jornalista presente no debate defendeu o jogador: “Qual o problema? Eu não fui convocado, aparentemente não estou nos planos do jogador. Eu vou ficar em casa agora deprimido? Não, eu vou curtir”.