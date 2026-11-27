A Centauro e a Federação Paulista de Futebol (FPF) realizaram, na última quinta-feira, 26, uma ação especial para as atletas que disputam a Copinha Feminina 2026. Na loja da marca localizada na Avenida Paulista, em São Paulo, foram entregues 426 kits esportivos, cada um com um par de chuteiras novas e outros produtos.

A iniciativa buscou contribuir para reduzir uma das desigualdades ainda presentes no futebol feminino: o acesso a equipamentos básicos para a prática esportiva, que muitas vezes representa um desafio para as jogadoras.

A entrega dos presentes foi realizada por Milene Domingues, embaixadora da Centauro e um dos grandes nomes da história do futebol feminino brasileiro. Além de receberem os kits, as atletas participaram de um bate-papo com a ex-jogadora, que compartilhou experiências de sua trajetória no esporte e conversou com as jovens sobre desafios, oportunidades e caminhos possíveis no futebol. O encontro proporcionou às participantes a troca de experiências com uma referência da modalidade, especialmente em uma etapa importante de suas carreiras.

“Acreditamos que incentivar a presença feminina no esporte também passa por ampliar o acesso e oferecer condições para que mais meninas possam jogar e desenvolver seu potencial. Sabemos que o acesso aos equipamentos ainda é uma barreira para muitas atletas e queremos contribuir para mudar esse cenário. Proporcionar esse suporte e promover um encontro com uma referência como a Milene é uma oportunidade de inspirar essas jovens e mostrar que o futebol também é um espaço de possibilidades e conquistas para ela”, afirma Luiz Filippe Moreira de Goes Nunes, gerente sênior de Marketing da Centauro.

Publicidade Continua após a publicidade

“É transformador quando construímos uma relação de longo prazo, como é o caso da parceria entre Centauro e FPF. Estamos proporcionando às atletas uma lógica de impacto direto, com entrega de chuteiras, experiências, e, especialmente troca de ideias. A potência do futebol feminino, nesse momento representada pela Copinha, depende dessa disposição de marcas que querem ir além da exposição de mídia e a Centauro é agente dessa plataforma”, afirma Victoria Pissolato, Gerente de Futebol Feminino da FPF.

Disputada em São Paulo entre 24 de novembro e 12 de dezembro, a Copinha F 2026 avança para a quarta edição e reúne equipes e jovens talentos do futebol feminino de 20 clubes de todas as regiões do país. A iniciativa também integra a atuação da Centauro no incentivo à modalidade em diferentes frentes. A marca patrocina as competições femininas da FPF desde 2022, apoiando o fortalecimento do esporte e a ampliação de oportunidades para atletas em todo o país.