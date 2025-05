Timão sofre 1 a 0 dos argentinos no Palácio Ducó, e gol do América de Cali nos acréscimos crava eliminação precoce na fase de grupos

O Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana. Em jogo decisivo nesta terça-feira, 27, o Timão perdeu por 1 a 0 para os reservas do Huracán, no Palácio Ducó, e amargou a queda precoce na competição. A eliminação veio com contornos dramáticos, confirmada com gol do América de Cali nos acréscimos e que deixou os colombianos com a última vaga do grupo.

Precisando do resultado fora de casa, o Corinthians fez um primeiro tempo no mesmo padrão dos últimos jogos. Com extrema dificuldade no setor ofensivo, o Timão rodou a bola e foi para o vestiário sem criar uma chance sequer de gol. A equipe brasileira não deu trabalho algum para o goleiro argentino.

Nas poucas oportunidades que teve, o Huracán assustou mais ainda o Corinthians. Em chute de Sequeira, o goleiro Hugo Souza garantiu a meta zerada.

O empate sem gols, no entanto, persistiu somente no primeiro tempo. Na etapa final, com apenas um minudo de jogo, Ojeda levantou a bola na segunda trave e Talles Magno, que recém havia entrado, não alcançou. Watson teve espaço para finalizar sozinho e marcar para o Globo.

O técnico Dorival Júnior precisou apelar para a entrada de Rodrigo Garro, mas o Huracán seguiu melhor no jogo. Em duas oportunidades, Sequeira e Cabral ficaram muito perto de ampliar a vantagem. O Timão tentou responder com o próprio Garro, em gol que seria antológico de falta, mas que parou no goleiro Meza.

Mais tarde, Garro recebeu na grande área e ao limpar caiu, reclamando de um puxão e pênalti que não foi marcado. O Corinthians passou a pressionar de forma desordenada pelo gol de empate, mas sem nenhum sucesso.

Os lances de Huracán x Corinthians pela Sul-Americana:

