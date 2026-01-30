A fase pré-Libertadores de 2026 está perto de começar. Em sorteio realizado pela Conmebol em dezembro, foram definidos os caminhos de Botafogo e Bahia, os clubes do Brasil que participam desta fase. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians já estão garantidos na fase de grupos da Copa Libertadores.
A Libertadores tem três fases preliminares, que acontecem entre os dias 3 de fevereiro e 12 de março. Botafogo e Bahia entrarão apenas na segunda fase e terão que passar por dois confrontos eliminatórios para seguir na disputa pelo título.
Quando começa e contra quem Bahia e Botafogo jogam
Os clubes brasileiros já conhecem os seus adversários na segunda fase, que acontece entre 17 a 26 de fevereiro. O Botafogo enfrentará na segunda fase o Nacional Potosí, campeão da Copa da Bolívia. O Bahia, por sua vez, mede forças com o O’Higgins, terceiro colocado do Campeonato Chileno.
Se avançar, o Botafogo pega na terceira fase o Barcelona de Guayaquil, 3º colocado do Campeonato Equatoriano, que no ano passado eliminou o Corinthians nesta mesma fase, ou o Argentinos Juniors, 3º colocado na tabela anual do Campeonato Argentino.
Já o Bahia, caso chegue à terceira fase, enfrentará o classificado entre Tolima, da Colômbia, e quem passar do primeiro confronto da fase inicial, entre The Strongest, da Bolívia, e o Deportivo Táchira, da Venezuela.
Os times eliminados na terceira fase da Pré-Libertadores participam da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
Os confrontos da Pré-Libertadores 2026
Primeira fase
Confronto 1: The Strongest (BOL) x Deportiva Táchira (VEN)