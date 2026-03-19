A fase de grupos das competições continentais será desenhada nesta quinta-feira, 19, às 20h (de Brasília), em Luque, no Paraguai. Com os 64 clubes já conhecidos, a Conmebol realiza o sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana, ambas com calendário a partir de abril.

O Brasil chega à Libertadores com seis equipes. O Flamengo, atual campeão, integra o grupo ao lado de Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e Mirassol. A lista poderia ser maior, mas Botafogo e Bahia foram eliminados ainda na fase preliminar — derrotados por Barcelona de Guayaquil e O’Higgins.

A composição dos potes foi definida pelo ranking de clubes da Conmebol de 2025, que estabelece a hierarquia do sorteio. Flamengo, Palmeiras e Fluminense aparecem como cabeças de chave. Corinthians e Cruzeiro ocupam o segundo nível, enquanto o Mirassol entra no pote 4.

Há a limitação de não repetir clubes do mesmo país na fase de grupos, com exceção dos times vindos da etapa preliminar.

Sorteio da Sul-Americana

Na Sul-Americana, o país terá sete representantes: Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio, Santos, Red Bull Bragantino, Botafogo e Vasco.

Galo, Tricolor Paulista, Tricolor Gaúcho e Peixe estão no pote 1. Diferentemente da Libertadores, o modelo da competição aumenta o peso da fase inicial: apenas o primeiro colocado de cada grupo avança direto ao mata-mata.

As fases de grupos das duas competições serão disputadas entre 7 de abril e 28 de maio. O calendário segue até novembro, com a final da Sul-Americana prevista para o dia 21 e a da Libertadores para o dia 28.

Calendário da Libertadores de 2026