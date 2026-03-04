A noite desta quinta-feira, 5, promete ser decisiva pela Copa Libertadores. O surpreendente Juventud-URU recebe o tradicional Independiente Medellín pelo primeiro jogo da terceira fase da competição continental. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu.

Duelo de opostos na pré-Libertadores

O confronto carrega grande expectativa por colocar frente a frente a sensação do torneio e uma equipe de maior tradição internacional. O Juventud, em sua primeira participação na história da Libertadores, chega com o status de “matagigantes” após eliminar a Universidad Católica (Equador) e o Guaraní (Paraguai). A equipe aposta no forte ordenamento tático e no entusiasmo de sua torcida para seguir fazendo história.

Do outro lado, o Independiente Medellín chega pressionado. O time colombiano teve dificuldades para superar o Liverpool-URU na fase anterior e vive um momento de irregularidade no campeonato nacional.

Para o DIM, avançar à fase de grupos é tratado como uma obrigação, e o objetivo é levar um resultado favorável para decidir a vaga na Colômbia com mais tranquilidade.

Mudança de palco e estratégias

Originalmente previsto para o estádio Alfredo Viera, o mando de campo do Juventud foi transferido para o Estádio Gran Parque Central, palco de maior capacidade e infraestrutura, atendendo aos requisitos da Conmebol para esta fase aguda do torneio.

Os uruguaios tentam fazer valer o fator local para construir uma vantagem, enquanto os visitantes buscam explorar os espaços e controlar o ritmo do jogo.

Onde assistir

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar este duelo decisivo, a transmissão será exclusiva através do serviço de streaming Paramount+. A partida é o último obstáculo antes da cobiçada fase de grupos da Glória Eterna.