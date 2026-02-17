A atmosfera de decisão toma conta de Montevidéu nesta quinta-feira, 19. O Juventud-URU recebe o Guaraní-PAR no estádio Alfredo Víctor Viera, em partida válida pela ida da segunda fase da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

O confronto marca o início da jornada de ambos os clubes na edição de 2026 do torneio continental. Por se tratar da segunda fase preliminar, o duelo é eliminatório: quem levar a pior no placar agregado (ida e volta) dá adeus precocemente ao sonho da “Glória Eterna”. Para a equipe que avançar, o caminho para a fase de grupos ainda exigirá a superação de mais um estágio de mata-mata.

Juventud-URU aposta no mando de campo

Jogando em seus domínios, a equipe uruguaia entra em campo com a missão de construir um placar favorável para levar vantagem ao jogo de volta. Em competições eliminatórias, fazer o dever de casa é essencial, e o time sabe que precisa impor seu ritmo desde os minutos iniciais. Vale destacar a alteração do local da partida: embora o Estádio Centenário tenha sido cogitado inicialmente, a CONMEBOL confirmou o jogo para o Estádio Alfredo Víctor Viera, também na capital uruguaia.

Guaraní-PAR busca decisão em Assunção

Do outro lado, o time paraguaio chega ao Uruguai preparado para um duelo físico e tático. Conhecido por sua competitividade histórica em torneios da América do Sul, o Guaraní tentará neutralizar as ações ofensivas dos mandantes e explorar os contra-ataques. Sair de Montevidéu com um empate ou uma vitória seria um passo fundamental para decidir a classificação com mais tranquilidade diante de sua torcida, em Assunção.

Onde assistir

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance desta batalha sul-americana, a partida terá diversas opções de transmissão. Na TV fechada, o jogo será exibido pela ESPN 4. Já no streaming, as alternativas para assistir ao confronto incluem o Disney+ e o ViX. A transmissão internacional também está prevista via beIN SPORTS.