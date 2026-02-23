A noite desta terça-feira, 24, promete ser decisiva pela Copa Libertadores. O Independiente Medellín recebe o Liverpool-URU no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia, para o jogo de volta da segunda fase preliminar da competição. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

O confronto define quem avança para a terceira e última etapa prévia antes da fase de grupos. Na partida de ida, realizada em Montevidéu, o time colombiano levou a melhor e venceu por 2 a 1, garantindo uma vantagem importante para o duelo decisivo em casa.

Medellín joga pelo empate

O Independiente Medellín chega para o confronto em uma posição confortável. Graças à vitória obtida no Uruguai, com um gol validado pelo VAR nos acréscimos, o “Poderoso de la Montaña” precisa apenas de um empate diante de sua torcida para se classificar. O triunfo fora de casa serviu como injeção de ânimo para a equipe, que busca estabilidade na temporada. Jogando no Atanasio Girardot, a expectativa é que o time controle as ações e explore o desespero do adversário para ampliar a vantagem.

Liverpool precisa da virada histórica

Para o Liverpool-URU, a missão na Colômbia é complexa. Derrotada em seus domínios, a equipe uruguaia precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente. Uma vitória simples (por um gol de diferença) levará a decisão da vaga para os pênaltis. O técnico Camilo Speranza deve adotar uma postura ofensiva desde o início, apostando na tradicional garra charrua para tentar surpreender os donos da casa e manter vivo o sonho da Glória Eterna.

Onde assistir ao vivo

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar a decisão através da ESPN (TV fechada), além das plataformas de streaming Disney+ e Paramount+. Para espectadores nos Estados Unidos, a transmissão fica por conta da beIN SPORTS e Fubo.