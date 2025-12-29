Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo, nesta ordem, foram escolhidos como os quatro melhores clubes da América do Sul em 2025, de acordo com o ranking de clubes divulgado pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) nesta semana. O Racing, da Argentina fecha o top 5.
O levantamento conta a pontuação desde o dia 1º de dezembro de 2024 até 30 de novembro de 2025. O Atlético-MG, em oitavo, é o quinto brasileiro no top 10.
O ranking favoreceu os clubes brasileiros que disputaram o Mundial de Clubes nos EUA (todos avançaram à segunda fase), além das campanhas na Libertadores, na Sul-Americana e nos campeonatos nacionais.
Melhores sul-americanos de 2025, pela IFFHS:
- Flamengo (Brasil) — 400 pontos
- Palmeiras (Brasil) — 378 pontos
- Fluminense (Brasil) — 314 pontos
- Botafogo (Brasil) — 264 pontos
- Racing (Argentina) — 234 pontos
- Atlético Nacional (Colômbia) — 229,5 pontos
- LDU (Equador) — 216,5 pontos
- Atlético-MG (Brasil) — 216 pontos
- River Plate (Argentina) — 210 pontos
- Lanús (Argentina) — 208 pontos