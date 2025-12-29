Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo, nesta ordem, foram escolhidos como os quatro melhores clubes da América do Sul em 2025, de acordo com o ranking de clubes divulgado pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) nesta semana. O Racing, da Argentina fecha o top 5.

O levantamento conta a pontuação desde o dia 1º de dezembro de 2024 até 30 de novembro de 2025. O Atlético-MG, em oitavo, é o quinto brasileiro no top 10.

O ranking favoreceu os clubes brasileiros que disputaram o Mundial de Clubes nos EUA (todos avançaram à segunda fase), além das campanhas na Libertadores, na Sul-Americana e nos campeonatos nacionais.

Melhores sul-americanos de 2025, pela IFFHS: