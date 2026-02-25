A atmosfera da Copa Libertadores toma conta de Assunção nesta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. O Guaraní-PAR recebe o Juventud-URU no lendário estádio Defensores del Chaco, em um confronto decisivo válido pela volta da segunda fase da competição continental. A bola rola a partir das 19h00 (horário local), prometendo um duelo intenso entre paraguaios e uruguaios em busca da permanência no torneio.

Decisão aberta após empate na ida

Este é o capítulo final do confronto entre as duas equipes nesta etapa. Na partida de ida, disputada no Uruguai, Guaraní e Juventud protagonizaram um jogo truncado que terminou empatado em 0 a 0. O resultado deixa a decisão totalmente aberta: quem vencer no tempo regulamentar garante a vaga para a terceira fase — a última antes da fase de grupos. Um novo empate levará a disputa para as penalidades máximas. O classificado enfrentará o vencedor do duelo entre Liverpool-URU e Independiente de Medellín.

A força do Defensores del Chaco

Jogando em seus domínios, o Guaraní-PAR entra em campo com a missão de fazer valer o fator casa para evitar uma eliminação precoce. Diferente do primeiro jogo, onde a cautela predominou, a equipe paraguaia deve adotar uma postura mais agressiva, impulsionada pelo apoio de sua torcida, para tentar resolver a classificação nos 90 minutos e evitar o drama dos pênaltis.

O desafio uruguaio fora de casa

Do outro lado, o Juventud-URU viaja ao Paraguai ciente da complexidade da missão. Após não conseguir abrir vantagem em casa, o time uruguaio precisará demonstrar solidez defensiva e inteligência tática para suportar a pressão no Defensores del Chaco. O objetivo dos visitantes é explorar os contra-ataques ou bolas paradas para surpreender os anfitriões e voltar para Montevidéu com a vaga na bagagem.

Onde assistir e detalhes da partida

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance deste embate sul-americano, as opções de transmissão são variadas. A partida terá cobertura televisiva através da ESPN 4 e CNN Esportes. No cenário do streaming, o jogo estará disponível nas plataformas Disney+ e HBO Max. Além disso, transmissões internacionais estão previstas via beIN SPORTS e TNT Sports.